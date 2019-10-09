Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam

Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı. Olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak, görüşmek istediğini, bir süre sonra da ikilinin kent merkezinde karşılaştığını kaydeden Kazım Bulut, 'Burada aralarında tartışma yaşanıyor. Dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'Konuşalım' diyerek, ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse müdahale etmiyor. Zaten dört- beş aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonra zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz-babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı' dedi.