Gündem Emine Bulut cinayeti davası başladı Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor
KIRIKKALE

Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Emine Bulut cinayeti davası başladı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmayı takip etmek için Kırıkkale'ye gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.

Haber Merkezi AA
Emine Bulut’un katili için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Emine Bulut’un katili için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

  • Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

DHA
Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.

Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam
OYNAT 03:27
Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam
Fadime-Ahmet Bulut çifti, 6 çocuklarından en büyüğü olan kızları Emine Bulut'u kaybetmenin acısını yaşıyor. Evin önüne kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, ablasının 4 yıl önce boşandığını, boşanma davası sırasında eski eşinden her hangi bir talepte bulunmadığını anlattı. Olay günü Fedai Baran'ın ablasını arayarak, görüşmek istediğini, bir süre sonra da ikilinin kent merkezinde karşılaştığını kaydeden Kazım Bulut, 'Burada aralarında tartışma yaşanıyor. Dolmuşçular falan araya giriyorlar. Sonra 'Konuşalım' diyerek, ablamı ve çocuğu olayın yaşandığı yere götürüyor. Daha sonrasında olay oluyor ve kimse müdahale etmiyor. Zaten dört- beş aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Ağabeylerini, babasını öldüreceğim' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum' diye. Sonra zaten yakalanıyor. Çocuk 4 yaşına gelince biz 'annesiz-babasız büyümesin' diye barıştırdık ama 4-5 ay denediler, bu pislikten kurtulmadı' dedi.


Olay

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

İHA
Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.

81 ilde protesto gerçekleşmişti

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial oluşturmuş, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Ehl-i İslam yoktu orada?
OYNAT 00:46
Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Ehl-i İslam yoktu orada?
Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, '10 yaşındaki çocuk, 'bunlar çekim yapıyor anneanne' diyor. Orada çocuğu ile çırpınırken hiç mi Ehl-i İslam yokmuş karşısında? Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da onlar nasıl kurtarmıyorlar?' diyerek yürekleri dağladı.


10 yaşındaki kızına hayatı boyunca eğitim yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

DHA
Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Bulut'un ailesi ile telefonda görüştü
OYNAT 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emine Bulut'un ailesi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de eski kocası tarafından kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'un acılı ailesine telefonda baş sağılığı dileyerek, 'Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum.' dedi.


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