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İSTANBUL

Eminönü’nde ceza yiyen taksici: Taksim’de 50 euroya yolcu taşıyorlar

Kurallara uymayan ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, birçok kişiye ceza yazıldı. Bir taksici, “20-30 liraya yolcu taşıyorum. 50 euroya yolcu taşıyan yerler neden çekilmiyor” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Eminönü’nde ceza yiyen taksici: Taksim’de 50 euroya yolcu taşıyorlar
Denetimlerde, birçok kişiye ceza yazıldı.

İstanbul’da, sık sık müşteri seçme, taksi metre açmama, kısa mesafe gitmeme gibi nedenlerden vatandaşları mağdur eden ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler artırıldı.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Eminönü’nde söz konusu sürücülerin tespiti için çalışmalar yaptı.

Aksaray’da metro istasyonunun önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti.

Sürücüler denetim noktasına çekilerek cezai işlem uygulandı. Denetimde taksimetre açmayan taksi sürücüsüne 652 lira, yolcu seçen 2 taksi sürücüsüne bin 339 lira ve emniyet kemeri takmayan bir sürücüye 144 lira ceza kesildi.

Cezai işlem uygulanan sürücüler, türlü bahanelerle cezadan kaçmaya çalıştı.

“BAZI MÜŞTERİLER TAKSİMETRE İSTEMİYORUM DİYOR”

Taksiye binen müşteriyle pazarlık yapan taksici Hüsamettin Kurt, şu sözleri kullandı:

  • “Denetimler güzel, daha sık olması lazım. Turistlere hep taksimetre açıyoruz yani, problem yok. Bazı turistler taksimetreyi açmamızı istemiyor. Müşteri ‘Zeytinburnu’na gideceğim’ dedi. Taksimetre diyoruz, hayır diyorlar. ‘Ben taksimetre istemiyorum’ diyorlar. Kaç para diyorlar. ‘Kaç paraysa onu söyle’ diyor. Müşteri istiyor. ‘Beni dolaştıracaksın’ diyor. ’50 lira yazar’ dedim. Bunu müşteriye izah ettim. ‘Tamam’ dedi. ‘Ben ne yazdığını biliyim’ diyor.”

"BENİM ARACIM BAŞAKŞEHİR ARACI”

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan taksici Taci Kılıç ise, “Ben yolcu seçmedim. Ceza yazıyorlar. Köşeyi döndüm. Benim aracım Başakşehir aracı. Müşteri getirdim. 12.00’de değişimim var. Boş gitmeyeyim diye durdum. Bana Eminönü dedi. Ben şimdi Eminönü’ne dönsem ben 12.00’de değişim yapamıyorum. Ben de alamadım. ‘Ters yönde kalıyor’ dedim. Ruhsatı iptal ediyormuş” diye konuştu.

“YOLCU SEÇME GİBİ BİR ŞEYİM YOK”

Aracına binen yolcuyu indirdiği için ceza yazılan Aytekin İleri, “Yolcu indirmedim, almadım. Eğer ki benim arabama bindiyse önümdeki araba indirdi. Daha sonra diğer araca polisler yanaştı. Ben de oradan uzaklaştım. Yolcu seçme gibi bir şeyim yok. Öndeki inen yolcuları vermediler. Benim aracımdan müşteri inmedi. Trafikteydim. ‘Bayrampaşa’ya gideceğim’ dedi. Ben de gittim. Nereye gideceğin diye de sormadım” şeklinde konuştu.

“50 EUROYA YOLCU TAŞIYAN YERLER NEDEN ÇEKİLMİYOR?”

Gazetecilere tepki gösteren İleri, “Bunları güzel güzel çekiyorsunuz. Niye burayı çekiyorsunuz? Niye ana yerleri çekmiyorsunuz? 20-30 liraya yolcu taşıyorum. 50 euroya yolcu taşıyan yerler neden çekilmiyor? Hala daha Taksim Meydan’da 50 euroya yolcu taşıyor. Bu yanlış bir şey” dedi.

İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor
FOTOĞRAF 5
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Yabancı turistler ise ücret pazarlığı yapmadan taksiye binmiyor. Taksiciler de plaka sahiplerinin önüne gelene araç verdiği için kaos yaşandığını söylüyor. İstanbul'un en fazla turist çeken mekanlarından olan Taksim'deki otellerde kalan turistler, taksi şoförleriyle ücret konuşmadan taksiye binmiyor. İçinde bebeklerinin bulunduğu iki çocuk arabasıyla bir alışveriş merkezine gitmek isteyen turist çiftin, taksilerle pazarlığı DHA kamerasına takıldı. Turist çift, taksi şoförlerine gidecekleri yeri söyleyip ücret konusunda anlaşma yapmaya çalıştı. Elindeki parayı göstererek pazarlık yapan çift, birçok taksiciyle konuşmak zorunda kalarak taksiye uzun süre binemedi. Turist çift, taksicilerin gidecekleri yer için 120 TL istediklerini, ancak otel görevlilerinin sadece 60 TL vermeleri gerektiği yönünde uyarıda bulunduklarını belirterek ücreti pahalı bulduklarını söyledi.
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Mecidiyeköy'de yaşayan Oya Dereci, \"Oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Taksi şoförleri almıyorlar, gideceğin yönü soruyorlar. Biniyorsun taksiye mesela 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim\" dedi. Bir keresinde de taksinin havalimanına gideceğini zannederek durduğunu belirten Dereci, \"Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince gideceği mesafe de 15 dakikalık bir mesafeydi, beni almadı. Almıyoruz dedi. Taksilere binmiyorum. Çok net\" diye konuştu.
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Taksicilerin genellikle yolcu olarak turistleri tercih ettiklerini söyleyen Fikret Aslan ise \"Onlar varken onları seçiyorlardı. Bizi almıyorlardı. Biraz daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi almak istemiyorlar. Mesela ben şuradan Osmanbey'e gitmek istiyorum, almıyorlar, havalimanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osmanbey yerine havalimanına gitmek istemiyorum\" dedi.
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Aygün Nuriyeva ise taksilerin genellikle \"Benim yolumun üstü değil, yemeğe gidiyorum\" diyerek almadıklarını belirterek \"Genelde uygulama üzerinden sipariş ediyorum, çoğu zaman soruyor, nereye yolculuğun diyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim taksilerden\" ifadesini kullandı.
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Leman Arkun da \"Çok şikayet ettim ama çok cüzi bir parayla ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor. Yakın mesafe hiç almıyorlar. Yağmurda hiç almıyorlar. Beşiktaş'tan Balmumcu'ya gelmek istiyorum, mümkün değil almıyorlar. Karşının taksisiyiz, buradan yolcu oraya kadar gidemeyiz\" şeklinde konuştu.
İstanbullu taksiye alınmamaktan yakınıyor: Yolcu seçiyorlar araçlar boş geziyor
İstanbullular yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi bahanelerle taksiye alınmadıklarından şikayet ediyor.

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