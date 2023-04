En büyük zenginliğimiz milletimiz: Emine Erdoğan'dan depremzede ve gönüllülere iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle Külliye’deki iftarda bir araya geldi. Erdoğan, “Yürekten inanıyorum ki; tanımadığı insanların derdine şifa olmaya çalışan insanlar oldukça aşamayacağımız engel yoktur.” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, asrın felaketinin bir anda, ‘Asrın Dayanışma Hareketi’ne dönüştüğünü kaydetti. Türkiye’nin insanlık tarihinin en büyük vefa örneklerinden biriyle kuşatıldığını belirten Emine Erdoğan, “Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik. Böylelikle kalbimizle yaptığımız her şeyin muhakkak bize geri döndüğüne bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle gördük ki insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış, insan, insana emanetmiş. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, bizim en büyük tesellimiz oldu” dedi.