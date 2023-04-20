En büyük zenginliğimiz milletimiz: Emine Erdoğan'dan depremzede ve gönüllülere iftar

Emine Erdoğan düzenlediği iftar programında depremzedeler ve gönüllülerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, depremzede ve gönüllülerle Külliye’deki iftarda bir araya geldi. Erdoğan, “Yürekten inanıyorum ki; tanımadığı insanların derdine şifa olmaya çalışan insanlar oldukça aşamayacağımız engel yoktur.” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, asrın felaketinin bir anda, ‘Asrın Dayanışma Hareketi’ne dönüştüğünü kaydetti. Türkiye’nin insanlık tarihinin en büyük vefa örneklerinden biriyle kuşatıldığını belirten Emine Erdoğan, “Toprağımız şiddetli depremlerle sarsılırken bizim birbirimize olan inancımız pekişti. Birbirimize kenetlendik. Böylelikle kalbimizle yaptığımız her şeyin muhakkak bize geri döndüğüne bir kez daha şahit olduk. Bu vesileyle gördük ki insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış, insan, insana emanetmiş. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi, bizim en büyük tesellimiz oldu” dedi.
Dayanışma vurgusu
Depremden etkilenen alanın dünyanın birçok ülkesinden büyük, evini kaybeden vatandaşların sayısının da çoğu ülke nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, “Buna rağmen, devletimizin bütün bölgeyi, en kısa sürede ihya edecek güçte olduğundan, hiçbirimiz şüphe etmiyoruz. Ülkemizin en büyük yer altı zenginliği, bize dayanışma ruhunu miras bırakmış, atalarımızdır. Yine aynı şekilde, en büyük yer üstü zenginliğimiz de yüreklerinde iyiliğin kök saldığı yüce gönüllü milletimizdir” ifadelerini kullandı.
Gözyaşlarını tutamadılar
İftar sonrası depremdeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerin hikayelerini tek tek dinleyen Emine Erdoğan ve davetliler duygusal anlar yaşadı. İftar programına, depremin ilk günlerinden itibaren koordinatör vali olarak bölgede kemoterapi ilacıyla görev yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Fransa’dan TIR’la tonlarca yardım ulaştıran Gülfem Zengin, eski aracına yüklediği eşyalarla yardım ulaştırırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, afet bölgelerindeki depremzedeler için Yemek hazırlayan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın aralarında bulunduğu, arama-kurtarma görevlileri, madenci, doktor, hemşire, ebe, imam, terzi, öğretmen, gazeteci gibi çeşitli mesleklerden gönüllüler katıldı.