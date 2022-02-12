Gündem Türkiyenin en zeki şehri Eskişehir
ESKİŞEHİR

Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede Eskişehir’in ilk sırada olması sosyal medyada gündem oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
En zeki şehir hangisi? En zeki şehir Eskişehir oldu
Eskişehir.

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede Eskişehir’in ilk sırada olması sosyal medyada gündem oldu.

ANKARA İKİNCİ SIRADA

Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu. Liste birçok Eskişehirli tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en zeki 20 ilini gösteren listede Eskişehir, en zeki il olarak yer aldı. Yayınlanan istatistiklere göre Eskişehir’in ardından, Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir en zeki üçüncü şehir olarak paylaşıldı.

45 yıl sonra rekor

45 yıl sonra rekor

Bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü.
Altay kalesine geri döndü

Altay kalesine geri döndü

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.
KDV indirimi müjdesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yapıyor.

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

İzlediği filmden etkilenip yaptı

İzlediği filmden etkilenip yaptı

​700 bin TL harcadı, herkesin ilgi odağı oldu.

​Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı.

​İBB'nin yol projesinde çalışmalar uzadı, vatandaşlar isyan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.