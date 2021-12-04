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YOZGAT AKTÜEL

Engelli aracıyla iyilik yolunda

Mehmet Taşçı, engelli aracıyla kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Taşçı, “4 yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyorum. Hayır dualarını alınca ben de mutlu oluyorum.” diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Engelli aracıyla iyilik yolunda: Yozgat haberleri
Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyen 56 yaşındaki Mehmet Taşçı, engelli aracıyla her gün yaklaşık 400 tane ekmek dağıtarak iyilik köprüsü kurduğunu söylüyor.

İnşaatın 8’inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat’ta hayırseverlerin ve fırıncıların katkısıyla aldığı ekmekleri engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Taşçı, Suudi Arabistan’ın Medine kentinde geçirdiği kazanın ardından 2000’de memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine döndü.

BENİM DE FAYDAM OLSUN İSTEDİM

  • Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyebilen 56 yaşındaki Taşçı, malulen emekli olduktan sonra boş oturmak yerine ihtiyaç sahiplerine faydalı olma adına fırın sahiplerinin de desteğiyle bir projeyi hayata geçirdi. Taşçı, bazı fırıncıların desteği, hayırseverlerin “askıda ekmek” uygulamasına katkısı sayesinde fırınlardan aldığı ekmekleri engelli aracıyla 4 yıldır ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakıyor. Mehmet Taşçı, evde oturmak yerine topluma faydalı olmaya çalıştığını söyledi. Taşçı, “4 yıldır fırıncı esnafımızdan aldığım ekmekleri yoksul, yetim, garip vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyorum. Aldığım ekmekleri kar kış, soğuk demeden vatandaşımıza ulaştırıyorum. Vatandaşımızın hayır dualarını alınca ben de mutlu oluyorum.” diye konuştu. Ramazan aylarında günde yaklaşık 1000 ekmek dağıttığını dile getiren Taşçı şöyle devam etti:

GÜNDE 400 EKMEK DAĞITIYORUM

“Diğer aylarda günlük 250 ila 400 arasında ekmek dağıtıyorum. Bu da hayırseverlerin vermiş olduğu bağışlara göre değişiyor. Fırıncı esnafımız da beni arıyor. Ben de ona göre planlayıp ekmekleri fırından alıyorum, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum.” Fırıncı Ömer Kılıç da “Mehmet ağabey kar kış demeden 3-4 kilometre uzağa ekmek götürüyor.” dedi.

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