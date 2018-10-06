İstanbul'da engelli yolcuyu otobüse almayan şoförün cezası Engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre ceza Geçtiğimiz günlerde engelli yolcuyu almayarak yoluna devam eden otobüs şoförüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Buna göre, şoförün sertifikasına el kondu, görevden el çektirildi, araç işletmecisi hakkında rapor oluşturuldu.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 13:04 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 13:13 AA