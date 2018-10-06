Gündem Engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre ceza
İSTANBUL

İstanbul'da engelli yolcuyu otobüse almayan şoförün cezası

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre ceza

Geçtiğimiz günlerde engelli yolcuyu almayarak yoluna devam eden otobüs şoförüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Buna göre, şoförün sertifikasına el kondu, görevden el çektirildi, araç işletmecisi hakkında rapor oluşturuldu.

Haber Merkezi AA
Engelli vatandaşın tüm çabalarına rağmen otobüs şoförü onu içeri almamış ve yoluna devam etmişti.
Engelli vatandaşın tüm çabalarına rağmen otobüs şoförü onu içeri almamış ve yoluna devam etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engellivatandaşı otobüse almadığı tespit edilen şoförün sertifikasının iptal edilip görevden el çektirildiğini bildirdi.

  • Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Otobüs A.Ş'ye bağlı erguvan renkli bir otobüsün sürücüsünün engelli bir vatandaşı araca almadığı belirtilerek, "36 CE (Cebeci-Eminönü) hattında çalışan B-1846 kodlu otobüs şoförü, O04309 sicil numaralı Alaettin Akbaşoğlu, Karaköy durağına yanaştığında engelli bir vatandaş araca binmek istemiş, ilgili araç şoförü engelli vatandaşı almadan yoluna devam etmiştir" ifadesi kullanıldı.

İlgili şoförün cezalandırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay idaremize ulaştığı anda inceleme başlatılmış, denetim ekibimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde olayı gerçekleştiren şoförün sertifikasına el konularak görevinden el çektirilmiştir, olayda kusuru bulunan araç işletmecisi ve ilgili şoför hakkında ihlal raporu oluşturularak Yaptırım Komisyonuna sevk edilmiştir."

Gereken yapılacak

İstanbul Otobüs A.Ş'den yapılan açıklamada da yanlış davranışlara kesinlikle göz yumulmayacağı vurgulandı.

Sorumlu işletmeci ve şoför hakkında gerekenin yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

  • "Ancak zaman zaman kimi şoförlerimizin kural dışı davranmalarından dolayı münferit bu tür olaylar yaşanabilmektedir. Olay idaremize ulaştığı anda denetim ekiplerimiz yönlendirilmiş, şoför görevden uzaklaştırılmış olup, sorumlu işletmecisi ve şoför hakkında tahkikat ve yaptırım süreci devam etmektedir. Bu tür yanlış davranışlara kesinlikle göz yummayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Engelli yolcuyu otobüse almayan şoföre ceza
GÜNDEM
Engelli yolcuyu otobüse almayan şoföre ceza

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