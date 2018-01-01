Engelliler hayata bağlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, binlerce engelliyi hayata kazandırdı. 499 bin 130 engelli vatandaş evde bakım desteğinden yararlandı. 137 Umut Evi’nde 754 engelliye hizmet sunuluyor. Engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 49 bin 873. Okullar, erişilebilir hale getirildi. Türk İşaret Dili gramer kitabı ve sözlüğünün hazırlandı. Görme engellilere navigasyon özellikli Gören Göz cihazlarının dağıtıldı. Eğitim çağında olup eli veya kolu olmayan engelli öğrencilere bin tane cihaz ve tablet bilgisayar verildi. 81 bin 94 engelli ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanıyor. 18 yaş üstü engeli olan bireyler için “Engelsiz Spor Merkezleri” açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından engellilerin topluma kazandırılması için bir çok proje hayata geçirdi. Türkiye’de 461 bin 850 engelli vatandaş Bakanlığın verdiği engelli kimlik kartına sahip.

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499 BİN 130 ENGELLİ EVDE BAKIM DESTEĞİ ALDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bakıma muhtaç tüm engelliler bakım hizmeti kapsamına alınarak evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinin ücreti ödüyor. Ekim 2017 tarihi itibariyle 499 bin 130 engelli vatandaş evde bakım desteğinden yararlandı. 97 yatılı bakım merkezinde 6 bin 818 engelliye hizmet sunuluyor. 413 kişiye gündüzlü bakım hizmeti veriliyor. 191 Özel Bakım Merkezinde 13 bin 738 engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor.

ENGELLİYE UMUT EVİ

Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için Umut Evleri modeli geliştirildi. 137 Umut Evi’nde 754 engelliye hizmet sunuluyor.

49 BİN 873 ENGELLİ MEMUR

Kamu kurumlarında işçi statüsünde mevcut istihdam edilen engelli işçi 10 bin 448’dir. Özel sektörde halen 98 bin 988 engelli çalışan bulunuyor. 2002 yılı itibariyle engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken bu rakam bu yıl Eylül ayı itibariyle 49 bin 873’e çıktı. Kamuda engelli memur kontenjanı kota açığı 13 bin 441’e indi.

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OKULLAR ERİŞEBİLİR HALE GELDİ

Erişilebilirlik Bilgilendirme Toplantıları kapsamında belediyelerin ve diğer yerel yönetimlerden 6 binden fazla üst düzey yönetici ve teknik personele erişilebilirlik ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapıldı. 2014 yılında 79 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pilot okulların, erişilebilir hale getirilmesi çalışmaları sürdürüldü.

TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ HAZIRLANDI

"İşaret dili" tüm yükseköğretim programlarına seçmeli ders olarak eklendi. Özel eğitim öğretmenliği programlarında ise önce seçmeli ders 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren ise zorunlu ders olması uygun görüldü. Türk İşaret Dili sistemi ile ilgili ülke veri tabanının oluşturulması, Türk İşaret Dili gramer kitabı ve sözlüğünün hazırlanması ve yayımlanması amacıyla Türk İşaret Dili Araştırma Projesi yapıldı.

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GÖRME ENGELLİLER İÇİN NAGİVASYON CİHAZI DAĞITILDI

Bakanlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile toplam 26 pilot ilde görme engellilere navigasyon özellikli Gören Göz cihazlarının dağıtımı yapıldı. Projenin devamı konusunda çalışmalar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca sürdülüyor.

ELİ VE KOLU OLMAYAN ÖĞRENCİYE TABLET

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğiyle Üçüncü El Projesi gerçekleştirildi. Eğitim çağında olup eli veya kolu olmayan engelli öğrencilere bin tane cihaz ve tablet bilgisayarlar dağıtıldı.

81 BİN 94 ENGELLİ ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TAŞIMA HİZMETİ

Resmi özel eğitim kurumlarına devam eden engelli öğrencilere evlerinden okullarına ücretsiz taşıma hizmeti veriliyor. Özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim öğretim yılında 53 bin 306 iken bu sayı 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönemi itibariyle toplam 306 bin 205'e yükseldi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 373 bin 942. 2004-2005 öğretim yılında 6.901 engelli öğrenci taşıma hizmetinden faydalanmaktaydı. 2015-2016 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 81 bin 94’e ulaşmıştı.

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ENGELSİZ SPOR MERKEZLERİ

Bakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliğinde, engeli olan çocuk ve gençlere yönelik yaz spor okulu çalışmaları ve 18 yaş üstü engeli olan bireyler için “Engelsiz Spor Merkezleri” çalışmalarına destek verildi.