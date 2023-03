Enkazdan 700 yıllık tarih çıkacak

Hayatın bir an önce normale dönmesi için mesaisinin önemli bir bölümünü Hatay’da geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enkaz yığınına dönen Ulu Cami’nin moloz yığınları arasında, tarihi yapının ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarının müjdesini verdi. Yüzyıllardır nice zorluğa rağmen günümüze ulaşan bu önemli külliyenin, iki büyük deprem sonrası yerle bir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Hatay’da şehrin kültürel dokusunu korumak için de Bursa olarak her türlü desteğin içinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; tarihî Ulu Cami’nin yeniden inşasını belediye olarak biz üstlendik. Tarihî Ulu Camii, birçok medeniyet ve topluluğa da ev sahipliği yapmıştı. İnşasından sonra birkaç kere onarım gördü. Külliyenin son onarımları 1986 ve 2002 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Son inşasını da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Bursa’mızda da tarihî Ulu Camii var. Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilen bu muazzam camii, Bursa’nın sembollerinden biri. Her şehir bir ulu mabedin etrafında halka halka şekillenir. Bursa gibi, Antakya da Ulu Cami’nin etrafında manevi iklimini bulmuştu. Antakya’nın bu maneviyattan uzak kalmaması için Bursa olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hatay’ın kimliğini ve özellikle de manevi yapısını korumak için tarihî Ulu Cami’nin yeniden inşasını kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.