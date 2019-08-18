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RİZE

Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdu İsmail Saymaz'ın iddiasını yalanladı​

Ensar Vakfı: İsmail Saymaz yalan söylüyor

Rize’deki Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdu’nun yangın merdiveni olmadığına dair iddia yalanlandı. Yurdun bağlı olduğu Ensar Vakfı, yangın merdiveni iddiasını ortaya atan gazeteci İsmail Saymaz’ın Twitter’da yazdıklarının asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, Saymaz’ın yazdıklarını silerek hiçbir şey olmamış gibi davrandığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdu.
Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz Twitter profilinde yaptığı paylaşımda Rize'de bulunan Ensar Vakfı'na bağlı Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdu'nda 'yangın merdiveni olmadığını' iddia etmiş, bir süre sonra da bu tweetini silmişti.

Ensar Vakfı yetkilileri kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptıkları duyuruda iddiayı yalanladı ve İsmail Saymaz'ı, haberini tekzip etmeye davet etti. Ayrıca, açıklamada Saymaz’ın yazdıklarını silerek hiçbir şey olmamış gibi davrandığına dikkat çekildi.

Yurt tarafından yapılan duyuru ise şu şekilde:

Bugün vakfımız ve yurtlarımız mesnetsiz bir iddiayla itham edilerek kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Söz konusu durum, İsmail Saymaz'ın Twitter sayfasında paylaştığı Rize'deki Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Yurdumuzda yangın merdiveni bulunmadığına dair mesnetsiz bir iddiadır. Rize'deki mevcut yurdumuz ve Türkiye genelindeki tüm yurtlarımız yönetmelik şartlarını sağlamaktadır.

Gazetecilik, haber niteliği taşıyan doğru bilgiyi kamuoyu ile paylaşmaktır.

Asılsız iddialarla kurumların itibarını zedelemek değildir. Zira çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılan bu iddianın bir dayanağının olmadığı İsmail Saymaz’ın söz konusu tweetini kısa müddet sonra kaldırmasından da anlaşılmaktadır.

Ayrıca böyle bir iddianın ülkemizde üniversite tercihlerinin açıklanıp, öğrencilerimizin yurt tercih etme döneminde ortaya atılması da kamuoyunun takdirine sunulmaktadır. Hakkımızda ortaya atılan bu iddia gazetecilik şuuruna ve gazetecilik ahlakına yakışmamıştır.

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Söz konusu gazeteci (!) İsmail Saymaz'dan beklenen iddiasını silerek hiçbir şey olmamış gibi davranması değil, iddiasının arkasında durup haberini tekzip ederek hakikati kamuoyu ile paylaşmaktır.

  • Rize'deki Emine Erdoğan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlar statüsündedir. Saymaz, söz konusu haberini tekzip etmemesi halinde hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
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