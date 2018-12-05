Gündem Ercan Marmarada kaçınılmaz 3 deprem bekleniyor
İSTANBUL

Ercan: Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem bekleniyor

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem beklendiğini belirterek, "Bir tanesi Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı depremi, bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi, bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı" dedi. Ercan, İstanbul'da 2045 yılından önce deprem beklemediğini söyledi.

AA
Arşiv
Arşiv

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Marmara'yı, Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı, Küçükçekmece'nin önünde İstanbul ve Marmara Ereğlisi'nin önünde Tekirdağ olmak üzere 3 deprem beklemektedir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Depremselliği" konferansına katılan Ercan, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli yerlerinden birinin Zonguldak olduğunu söyledi.

"Türkiye birinci derece deprem ülkesi midir? Hayır, değildir." diyen Ercan, şunları kaydetti:

  • "Türkiye'nin birinci derece deprem ülkesi olması için 8'den daha büyük depremi olması gerekiyor, oysa Türkiye'nin bugüne kadar olan en büyük depremi 8'dir. 5 yılda bir 7'den daha büyük deprem oluyor Türkiye'de, son olan deprem 2011 Van Depremi'dir. Ondan beri Türkiye büyük bir deprem yaşamadı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 yılları Türkiye'de 7'den daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz."

Ercan, ekonomisi kötü olan ülkelerde depremin adının felaket olduğunu belirterek, "Çünkü sağlıklı bir yerde, sağlam yapı yapabilmek için kişisel gelirinizin yılda 25 bin dolardan daha yüksek olması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal geliri, ki biz bununla övünüyoruz, 10 bin dolar civarında. Demek ki Türkiye'deki depremler hala felaket olmayı sürdürecektir. Demek ki depremlerden uzaklaşmak için ne gerekiyor? Ekonominizi, eğitiminizi geliştirmeniz gerekiyor." diye konuştu.

"2045'ten önce olursa şaşırırım"

Ercan, Adapazarı'nda deprem olduktan sonra "sıra Kocaeli'nde" dendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1999 depreminin burada olacağını biliyorduk. Şu anda da İmralı'da deprem olacağını ve aynı zamanda İstanbul'un ve Tekirdağ'ın önünde 2 tane deprem olacağını bildiğimiz gibi. Kaçınılmaz olarak buralarda bu 3 deprem olacaktır. Marmara'yı, Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı, Küçükçekmece'nin önünde İstanbul ve Marmara Ereğlisi'nin önünde Tekirdağ olmak üzere 3 deprem beklemektedir."

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"İstanbul'da deprem hangi yılda olur? 2045'ten önce olursa şaşırırım." diyen Ahmet Ercan, "Ama birçok kimse çıkıp diyor ki, 'Her an deprem olabilir.' 1999'dan beri bu 'her an' bir türlü gelmedi. Yaklaşık 19 yıl geçti, hala 'her an deprem olabilir' deniyor. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Bilim adamı net konuşmak zorundadır. Eğer hiçbir çalışma yapmazsa, 'her an deprem olabilir.' diyebilirsin. Bu gayet kolay. Bunun için profesör olmaya da gerek yok." dedi.

İstanbul'daki en sağlıklı yerin Anadolu yakası olduğunu vurgulayan Ercan, İstanbul'da oluşacak bir depremin bu yerin davranış özelliği nedeniyle yüzde 35 Anadolu yakasını, yüzde 65 ise Avrupa yakasını etkileyeceğini sözlerine ekledi.

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