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POLİTİKA

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alınırken, bölgedeki insani krize özellikle vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Devlet Lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Rusya Devlet Lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin telefonda görüştü.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir.

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