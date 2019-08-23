Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 oldu. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.