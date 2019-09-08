Erdoğan: Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık. Bizim için asıl sorunlu bölge Fırat'ın doğusudur.

Bizim istediklerimizle onların kafasındakilerin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.

Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.

OYNAT 01:32 "Anlaşılan o ki, ABD terör örgütü için güvenli bölge istiyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Eylül ayı sonuna kadar bakacağız

Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız.

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.

S-400'ler nisanda geliyor

Nisan ayında artık S-400’ler Türkiye’ye yerleşmiş oluyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye artık yol geçen hanı değil.

Şu anda savaş uçaklarımızı da yapmanın gayreti içindeyiz. Artık bize yan bakanlara biz de gereğini yapıyoruz.

250 km menzili olan Som füzesini biz ürettik. Müttefiklerimiz bu füzeleri vermiyordu.

Milletimizin zenginliği olarak gördüğümüz farklılıklarımıza saldırıyorlar. Türkiye’yi tekrar kendi içine kapatmak istiyorlar.

Bizde Sünnilik Alevilik diye bir ayrım var mı? Sünnisiyle Alevisiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

REKLAM

Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indireceğiz

Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak.

Evlatları dağa kaçırılan anneler HDP İl teşkilatının önünde şu anda çocuklarını bekliyor. Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz 14-15 yaşındaki çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz?"

OYNAT 01:35 Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Gassal dediler, Cumhurbaşkanı çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması kapsamında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İmam Hatip'te bize bazı hocalarımız şunu derdi: 'Ya siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?' Bunu bize dediler. bizim onurumuzla bu şekilde oynamaya çalıştılar. Ama ne oldu? Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.' Erdoğan'ın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



