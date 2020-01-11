Erdoğan ve Putin'den Berlin konferansı öncesinde sürpriz telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Libya'daki son durumu ele alan iki lider, Berlin'deki konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar.
Kremlin, Türkiye'nin girişimiyle gerçekleştirildiğini duyurduğu görüşmede iki lider Suriye ve Libya konusunda iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.
Erdoğan ve Putin, Türkiye'de görüşmüştü
- Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları da katılıyor.
Serrac Türkiye'ye geliyor
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye gelecek.
Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.