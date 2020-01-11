Erdoğan ve Putin'den Berlin konferansı öncesinde sürpriz telefon görüşmesi

'Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin taleplerine göre belirlemedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan: 'Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba gösterdik.' dedi.