Gündem Erdoğan ve Putinden Berlin konferansı öncesinde sürpriz telefon görüşmesi
POLİTİKA

Erdoğan ve Putin'den Berlin konferansı öncesinde sürpriz telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider görüşmesinde Türk-Rus mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele aldılar, Berlin'deki konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar.

Haber Merkezi Tvnet
Erdoğan-Putin
Erdoğan-Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Libya'daki son durumu ele alan iki lider, Berlin'deki konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar.
Kremlin, Türkiye'nin girişimiyle gerçekleştirildiğini duyurduğu görüşmede iki lider Suriye ve Libya konusunda iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Putin, Türkiye'de görüşmüştü

  • Erdoğan, TürkAkım projesinin açılışı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Tören sonrası iki lider tekrar görüşmeye başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye, iki ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları da katılıyor.

'Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin taleplerine göre belirlemedik'
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'Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin taleplerine göre belirlemedik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan: 'Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba gösterdik.' dedi.

Serrac Türkiye'ye geliyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yarın Türkiye'ye gelecek.

Sabah saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenilen Fayiz es-Serrac'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi öngörülüyor.
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