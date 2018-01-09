GündemErdoğana tam destek
POLİTİKA

Erdoğan'a tam destek

Türkiye’nin FETÖ-PKK mücadelesine sınırsız destek veren MHP lideri Bahçeli, 2019 seçimleri öncesinde de kritik bir adım attı. Aklının hep Türkiye’de olduğunu söyleyen Bahçeli, “Onun için söylüyorum: MHP’nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar net” dedi.

Hüseyin LikoğluYeni Şafak
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday olmayacağını açıkladığı 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi. Bahçeli, bir araya geldiği medya yöneticilerine önemli açıklamalarda bulundu:

Recep Tayyip Erdoğan bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür.

ADAY DA YOK, ADAY DA DEĞİLİM

Bu sürecin (cumhurbaşkanlığı sistemi) anayasal desteklerini ve halkoyu desteklerini sağlayan partiler (AK Parti ve MHP) bir anlayışla hareket etmek durumundadır. Anayasayı değiştirip cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeye katkı sağlayanlar ‘Siyasi şartlar değişti; Türkiye şöyle oldu; ben şunu düşünüyorum..’ deme hakkına sahip değildir. Çok net ifade ediyorum, buradaki cümlem şudur: MHP cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP’nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır.

YENİKAPI RUHUNA SADIĞIZ

Yenikapı diye başlayan bir ruhla, hareketle anayasada ve halk oylamasında beraber hareket ettiğimiz, bütün kurum ve kurallarıyla uygulamasına öncülük ve önderlik yapan partiyle beraber sonuç almanın Türkiye’nin hayrına olacağı inancındayız. Bunun manası şudur -daha net olarak ifade ediyorum: herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan adaylıkdan vazgeçerse, başka türlü gerekçeler ortaya koyulur; ‘Ben böyle bir yola girmek istemiyorum’ derse kendisinin bileceği iştir; ama 7 Ağustos’ta başlatılan bir ruha MHP sadıktır.

DÜŞÜNCEMİZ CUMHUR İTTİFAKI

Eğer yeni bir sürece girilmişse, bu sürecin başlama tarihi 3 Kasım 2019 olacaksa o zaman 2019’da MHP, cumhurbaşkanlığı seçimi veya milletvekilliği seçiminde bu yönüyle hareket edecektir. Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. Bu, partileri ilgilendiren bir konudur. Eğer cumhur ittifakında büyük bir birlik, yani anayasa değişikliğinde veya halkoylamasındaki birliğin devam etmesi gözüküyor ise o zaman cumhurbaşkanlığının ittifakı da bu ittifak olur.

BU KADAR NETTİR

Başkaları gibi biz ‘aday olacağız’, sonradan ‘genel kurullarımızda tartışırız, isterlerse olabilirim’ gibi, kamuoyunu sekiz yapmaya çalışan ortama sürüklemeye de gerek yoktur. MHP, ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar nettir.

  • Erken seçim doğru değil
  • Erken seçime karşı olduklarını vurgulayan Bahçeli, “Biz her zaman hedefteyiz, hedefte olmaktan da zevk duyarız. Birileri bizi hedef dışı tutarsa bizde arıza başlamış demektir. O bakımdan Türkiye’yi normalleşme süreci içerisinde, demokratikleşmeye katkı sağlayabilecek bir yolu bulmamız lazım. Erken seçim zaten doğru değil. İran karışıyor, Suriye şu, Türkiye bu. Böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi düşünüyor? Hangi maksatla bunu düşünüyor, tartışılması lazım. Türkiye’nin normal sürece geçinceye kadar onu tartıştıracak bir yola sokmak doğru değildir” dedi.

BARAJ 12 OLSUN

MHP lideri, “Her türlü tartışmadan sıyrılmak için baraj yüzde 12 olsun. Başka türlü ne söylemiş olsam tartışacaksınız, MHP’yi yerden yere vuracaksınız. MHP’nin 12’nci büyük kurultayında ‘baraj 12’dir, yürüyün hedefe’ deme şansımız olur” diye konuştu. Sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeyi de savunan Bahçeli, “Böyle bir 15 Temmuz ve 16 Temmuz sabahına kadar Türkiye’de ne olduğunu bilen insanlar olarak milli direnci ortaya koyan kalkışmaya dur diyen insanları gelecekte bir suçlayacak fırsatı kollamak ayıp bir şeydir. Acı bir şeydir” dedi.

Dolduruşa gelmesin

‘11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019 seçimlerinde aday olabileceği’ yorumları hatırlatılan Bahçeli, “Sayın Abdullah Gül bey AK Parti içerisinde özel ve önemli yeri olan şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan bey ve parti kurucusu arkadaşlarla önemli çalışmalar içinde bulunmuştur. Kademe kademe yükselmiştir. Cumhurbaşkanı olmuştur. Türkiye’nin bugünkü konjonktüründe cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinin sağlıklı olmasında engelleyici anlayış içinde olmaması lazım. Gül’ün böyle bir süreçte aday olarak ortaya çıkması izah edilecek durum değildir, sağın solun dolduruşuna gelmemeli” dedi.

  • Cumhuriyetin 3’üncü evresi
  • Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi TBMM’de kabul edilmiştir. Sonra referanduma gidilmiştir. Referandumda kabul oyu çıkmıştır.
  • Ve şu an; cumhuriyetin kuruluş dönemi, 46 yılında çok partili hayata geçiş şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak cumhuriyet tarihinin üçüncü evresi oluşmuştur. Üzerinde itiraz söz konusu olmamalıdır” dedi. “Niye C ittifakı” diye soran Bahçeli, “‘Efendim C harfini niye kullandınız’. C’yi sulandırmak için ‘A’dan niye başlamadınız’ diyor. C’de bir sır varsa o da cumhurbaşkanlığı seçimidir. Kimse farklı farklı yorumlamaya girmesin” diye konuştu.

Olacaksa yasal olsun

Bahçeli "1991 yılındaki ittifak ile TBMM’de temsil edilen partilerin oylarının ne olduğu belli olmadığı için Hazine yardımından da mahrum kalmışlardır. Bu tecrübeyi yaşayan biri olarak özellikle önümüzdeki yılları göz önüne aldığımız takdirde bir ittifak olacaksa bu yasal olmalıdır. MHP’nin barajı aşıp aşamama gibi meselesi yoktur. Türkiye’de barajın getirdiği sıkıntı her partide var. Bazı ittifakların normal olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilsin, diyoruz. İttifak yaparken geçmiş dönemlerdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz" dedi.

Talebimiz olmaz

Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda Milliyetçi Hareket Partisi ‘biz size şu kadar destek verdik şu kadar bunu yaparak bakanlık isteriz’ gibi bir ahlak dışı davranışın partisi olamaz. Bu kadar net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı seçilecek kişi anayasaya göre yürütmeyi kendisi kurar nasıl kuracaksa kendisinin bileceği iştir. Destek verdik diye hala koalisyon devam edermiş gibi bir anlayışla sağdan soldan sarkmaları kabul etmez. MHP’nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz, bu talebi yapanlara karşı da çok sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür” dedi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
Spor

Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

Celta Vigo Sportif direktör Minambres "Bizim niyetimiz onun (Emre Mor) Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır" dedi.
İlber Ortaylı: Liseyi bitiren çocuğu Amerika’ya yollamayın
Hayat

İlber Ortaylı: Liseyi bitiren çocuğu Amerika’ya yollamayın

Ünlü tarihçi Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika’ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, "18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz" dedi.
Benzini biten oyuncu polislerden borç para aldı
Hayat

Benzini biten oyuncu polislerden borç para aldı

Dağ filmiyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, benzini bitince polisten yardım isteyip benzin istasyonuna gitti. Bu sırada cüzdanını arabada unuttuğunu fark eden Bayraktar, polisten borç aldı.
Avrupa'nın en büyüğü olacak
Ekonomi

Avrupa'nın en büyüğü olacak

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir’de modern bir çarşı inşa ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş
Ekonomi

Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş

Devlet 65 yaş üstüne gelen ve emekliliği olmayan yaşlılara üç ayda bir maaş veriyor. Bu maaşın miktarı 2017'de 754 liraydı. MHP, bu durumda olan yaşlılar için kanun teklifi yaptı. Eğer teklif yasalaşırsa sigortasız yaşlılar zam alacak. Yaşlılık maaşı 2018'de ne kadar olacak, 65 yaş üstü sigortasız vatandaşlara devlet ne kadar ödeyecek?

KAPAT

YUKARI