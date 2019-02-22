Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen de o yürek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kışla Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Muğla mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrası yaptığı açıklamalara "15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince ailemle buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye gideceğimizi söylemedik. Saat 01.15... Yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sen de o yürek yok" dedi. Erdoğan ayrıca Muğlalılara da müjde vererek "Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Muğla'ya 20 katrilyon yatırım yaptık. Muğla'ya yeni bir stad kazandırmaya ve mevcut stadın yerini de millet bahçesi yapma projesi sürüyor. Millet bahçesinin bir köşesine de bir millet kıraathanesi yapacağız. Bu CHP var ya ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar kumarla meşguller Kıraathane ne diye sorsan anlamazlar, kıraathane okuma evidir. Burada her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim orada dersini çalışacak, çayını kahvesini içecek.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon destek verdik. Sağlıkta toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Muğla'da 3320 konut projesini hayata geçirdik.

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Sizin için yollar yaptık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 km'den 450 km'ye çıkardık.

500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 33 tesisi şehrimize kazandırdık. 150’şer yataklı Bodrum ve Milas devlet hastaneleriyle 100 yataklı yatağan Devlet hastanesinin yapımı devam ediyor. Milas’taki hastaneyi bitirmek üzereyiz ama Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta direniyor.

Sizin için yollar yaptık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 km'den 450 km'ye çıkardık. Milas Bodrum ve Dalamaman havalimanlarına yeni dış hatlar terminal binası yaparak büyüttük. Dalaman Havalimanı'mızın yolcu trafiğini 4,5 milyon yolcuya çıkardık. Ören ve Turgutreis yat limanlarını şehrimize kazandırdık. Geçen yıl Muğla'ya 4,5 milyon turist geldi.

BU YIL BAŞLIYORUZ

Baktık CHP'li belediyelerden iş çıkmıyor Muğla susuzluktan kıvranıyor. Hemen meseleye el attık. DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak Sanraz içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz. İçme suyu isale hattı ile Bodrum yarımadasının içme suyu ihtiyacını biz karşıladık.

Milas'a da doğalgaz getireceğimizin müjdesini size vermek istiyorum. Artık kömürlükten kömür alalım, odun alalım bu devir geçti. Bu çileyi bitirelim. Ama CHP zihniyeti bunu bitiremez. Ben İstanbul'u çöp dağlarıyla aldım. Kimdi belediye başkanı CHP... 50 bin eve doğalgaz gitmişti. Şimdi İstanbul'da doğalgazın gittiği ev sayısı 6,5 milyona ulaştı.

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MUHALEFET ADAYLARININ ARKASINDA DURAMIYOR

Bugün Türkiye'de iki ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta zillet ittifakı. Milletimiz kararını verecek. Zillet ittifakı kendi yaptıkları işlerden utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini koyamıyorlar. CHP, HDP ve diğerleri... Bunların ittifakı ortada... Biz sizi sesinizden tanırız. Ne diyorlar AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SEN DE O YÜREK YOK

15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince ailemle buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye gideceğimizi söylemedik. Saat 01.15... Yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse bay Kemal 11.00'da oradaymış. Utanmadan diyor ki, haberim olsaydı ben orada olurdum. Sen olmazsın, sen ürkeksin, sen de o yürek yok.

Her seçimi kaybediyor. Koltuğa yapışmış. Bu kadar mağlubiyetten sonra kimse orada durmaz. Biz Cumhur ittifakını meydanlarda kurduk.

Kandil bu zillet ittifakını destekliyor, teröristler destekliyor. Zillet ittifakı liste kavgalarının dövüşün çekişin içinde boğulmuş durumda.

Öyle adaylar gösterdiler ki evlere şenlik. 12 Eylül savcısı babasını yere göğe sığdıramayan da var. Son ümit olarak 31 Mart'a sarılmış durumdalar. Muğlalılar tüm bunları görüyor, inanıyorum.