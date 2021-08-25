Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılında Ahlat'tan mesaj: Kaybedecek zamanımız yok

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen programla kutlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve 60 ülkenin büyükelçisinin de katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"MEZAR TAŞLARI TAPU SENETLERİ"

Tüm şehit, gazi ve kahramanlarımızı rahmet ile anıyorum. Ahlat'ın kendine özgü bir hikayesi vardır. Bu şehir tarih boyunca hep doğu ve batı medeniyeti arasında köprü vazifesi görmüştür.

Ahlat'tan Anadolu'ya yayılan insanlar sevgi ve kardeşlik iklimi yarattı. Anadolu'nun Orhun Abideleri denebilecek mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir.

"GENÇLER BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza atacağından şüphe duymuyorum. 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.

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Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olabildi. Dün kendi sınırları içinde varlık yokluk mücadelesi veren ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülkeye dönüştük.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

Karadeniz'de yaşanan felaketlerde ve orman yangınlarında attığımız adımları gördünüz. Anında müdahale ettik. Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin, tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, mücadele bayrağını yukarılara taşıyarak, mücadelemize devam edeceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık, milletimize yönelik saldırıların başarıya ulaşamayacağının ispatıdır.https://t.co/ZcH6IPOtKp — Yeni Şafak (@yenisafak) August 25, 2021

"SELÇUKLU ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET"

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.