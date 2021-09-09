'Erkek işi' diyenlere aldırmadı: Şimdi Orta Doğu'dan Amerika'ya ihracat ediyor

Türkmen, kendisine ‘bu erkek mesleği sen yapamazsın’ diyenlere inat açtığı dükkanında yurtdışına ihracat yapıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor. 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri ABD, Kuzey Irak ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

“Eşimden esinlendim”

Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, “Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti ‘ben neden yapmayayım’ dedim. Sonra İŞKUR’un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım” dedi.

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İHA

“Yapamazsın bu erkek mesleği dediler”

Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, “Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, ‘bana yapamazsın bu erkek mesleği’ dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Birçok ülkeye ürünlerimi ihraç ediyorum”

Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, “Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika’ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 16 Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay, kentte bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şu anda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Bugünlerde ise Gaziantep'ten gelen yaklaşık 32 kişilik bir ekiple fıstığın hasadına başlayan Mehmet Türkay, bu yıl ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde edip kilosunu 40 liradan satmayı planlıyor. Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasat tamamlandıktan sonra ürünler ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek<br> <br> Hasadına başladıkları fıstığın ABD başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç edileceğini kaydeden üretici Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sanayide yedek parça satıcılığı yapıyorum. 32 dönüm bahçemizde 1995 yılında hazır olan menengiç ağaçlarımızı Antep fıstığına çevirdik. Şu anda üretimde istediğimiz rekolteyi aldık. 3 gün önce Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firmalarımız bizden aldıkları ürünleri kendi atölyelerinde işleyip, kavurup ve vakumlayıp özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiyorlar. Bizim fıstığın lezzeti, aroması, yağ ve yeşilliğiyle çok güzel olduğunu söylüyorlar. O sebepte dolayı yurt dışındaki özel müşterilere bizim fıstığı gönderiyorlar. Şu anda bahçemizde 32 tane işçi arkadaşımız hasat yapıyorlar. Gaziantep'ten kamyon da onların yapmış olduğu hasadı hemen yükleniyor. ''Mehmet amcanın Elazığ'da insanları fıstığa teşvik etmesinden gayet memnunuz''<br> <br> Gaziantep Nizip'ten gelen işletmeci firma sorumlusu Mehmet Çelik ise, ''Mehmetçik amcanın özenle baktığı bahçeyi geçen yıl gördük. Gayet güzel hizmet ediyor. 32 dönüm üzerinde yetiştirdiği fıstık ağaçları, aroması ve rengiyle çok güzel. Biz Mehmet amcadan aldığımız ürünleri, kendi işletmemizde önce kavuruyoruz, ondan sonra vakumlayıp yurt dışına gönderiyoruz. Gayet memnun ve beğeniyorlar. Mehmetçik amcanın Elazığ'da insanları fıstığa teşvik etmesinden gayet memnunuz. İnsanların da buna rağbet göstermesini istiyoruz. Çünkü fıstık gayet verimlidir ve bizim Antep Fıstığının aromasını tutuyor, aratmıyor diye konuştu. 'Yetişmez' denildi hobi olarak üretti: Şimdi ABD'ye ihraç ediyor Elazığ'da 'Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, kentte yetişmez denilen fıstığı üreterek bir ilke imza attı. 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi gerçekleştiren Türkay, ABD başta olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç etmek üzere fıstığın hasadına başladı.



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FOTOĞRAF 5 Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi. Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, “Kabak süsleme sanatıyla Bodrum’da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti ve korona virüs salgını sürecinde evde oturduğum sırada internetten kabak süsleme sanatını gördüm. Daha sonra kabak süsleme yapmaya karar verdim. Makinesini getirttim ve burada hobi olarak başladım. Bu işe hobi olarak başladım ama talepler de gelmeye başladı. Bunun üzerine taleplere yetişmeye çalıştım ancak talepler de arttı. Bu seferde kabak bulmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bunun üzerine de kendi yerime kabak ekerek bu sorunu çözmeyi hedefliyorum” dedi. Evinin bahçesine kabak ekerek tedarik sorununu da çözen Özcan, internet üzerinden satış yapmaya devam ediyor. Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında kendini geliştirince, internetten satışına başladı. Kabakları birer sanat harikasına dönüştüren Özcan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 22 Merkezi İzmir'de bulunan Ege Örgü Triko Tekstil Firması, 1,5 yıl önce Van'ın Kurubaş mevkiindeki Tekstil Kent'te şube açtı. Firmanın Van Şubesi Müdürlüğü'nü ise Muşlu İşadamı Memduh Demirer'in 8 çocuğundan biri olan Girne Amerika Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Zozan Adıyan (31) yapıyor. Açıldığında 25 olan çalışan sayısını yoğun siparişler üzerine 120'ye çıkaran firma, yurt içine ayda 40 bin kazak satıyor. Van üzerinden Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine 15 bin kazak gönderen firma, bu yıl ilk kez yurtdışına yüzde 35 oranında kazak ihracatı yaptı. Firma, önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor. Firma yetkilisi 1 çocuk annesi Zozan Adıyan, Van üzerinden Avrupa ülkelerine kazak ihracatı yapan tek firma olduklarını belirterek şunları söyledi: Merkezimiz İzmir. Firmamız 1,5 yıl önce Van'da şube açtı. 25 kişi ile başladık, şu an 120 çalışanımız var. Hedefimiz çalışan sayımızı 170'e çıkarmak. İlk açıldığımızda iç piyasa ile üretime başladık. Yüzde 10 ihracat yaptık. Ama sonradan ihracatımızı yüzde 35'e kadar yükselttik. Yurtdışı ihracatları için onaylarımızın hepsini aldık. Özellikle Danimarka, Almanya, İsyanya ve İngiltere ile ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Yüzde 35 olan ihracaat oranımızı önümüzdeki sene yüzde 60 olarak hedefliyoruz. Bu konuda devlet yetkililerimizin desteğiniz bekliyoruz. Lojistik anlamda desteğe çok ihtiyacımız var. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz de katkı sağlarız. Adıyan, ilk işe başladıklarında firmada erkek ağırlıklı çalışan olduğunu, ancak sonraki aşamalarda kadınların sayının erkekleri geçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler özellikle kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Çünkü geçmişte kadınlarımız çok ezildi, sömürüldü, okula gönderilmedi. O dönemde bu bölgelerde toplumun belli başlı baskıları vardı. Biz, bunları yıkmak istiyoruz. Kadınların da ekonomik özgürlükleri olsun, kendilerini ifade etsinler. Burada 120 çalışanımızdan 80'i kadın. Hepsi şu an çok memnun. Asgari ücretle çalıştırıyoruz. Tüm haklarını sonuna kadar veriyoruz. Tekstil firmasında çalışan Sozdar Bilnek, özellikle firmada kadın ağırlı çalışanların olmasının sevindirici olduğunu belirterek, Ben de burada çalışarak hem meslek ediniyorum, hem aileme katkıda bulunuyorum. Kadınların burada çalışmaları çok güzel. İşimden çok memnunum. Bu bölgede daha çok fabrikanın açılmasını talep ediyoruz şeklinde konuştu. Van'daki tekstil firmasından Avrupa'ya ilk kazak ihracatı Van'da 1,5 yıl önce hizmete açılan tekstil firması Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak ihracatı yapıyor. Firma Müdürü Zozan Adıyan, Van'dan yurt dışına kazak ihracatı yapan tek firma olduklarını belirterek, "Bu yıl ilk kez yurt dışına 15 bin kazak ihracatı yaptık. Bu da yüzde 35'lik bir oran demek. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 60'a çıkarmak" dedi.



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