Gündem Ersan Şenden her şeyolog eleştirilerine cevap Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
POLİTİKA

Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında kendisi hakkında yapılan ‘her konu hakkında konuşuyor’ yorumuna ve ‘her şeyolog’ yakıştırmasına cevap verdi. Bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmediğini söyleyen Şen, "Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Her programa çalışarak gelirim" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersan Şenden her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
Ersan Şen

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kendisi için yapılan "her şeyolog" yakıştırmasına ve her konuda yorumda bulunmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Şen, şunları söyledi:

"HER PROGRAMA ÇALIŞARAK ÇIKARIM"

Dayanağı yok. Her programa çalışarak gelirim. Bilgi sınırları içinde. Uzun yıllardır medyada, konferansta toplumun güncel sorunlarına duyarlıyım. S-400’le ilgili tartışmaya girdiysem, ülke menfaatine bakmışımdır. Kendimi geliştiriyorum. Milli menfaatlerini gözeterek açıklarım.

Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
OYNAT 01:21
Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında kendisi hakkında yapılan 'her konu hakkında konuşuyor' yorumuna ve 'her şeyolog' yakıştırmasına cevap verdi. Bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmediğini söyleyen Şen, 'Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Her programa çalışarak gelirim' dedi.

HOCAM KONUŞ DİYORLAR

Hocam yürü konuş diyorlar. Sorunlarla ilgili samimi şekilde çözüm bulmaya çalışan biriyim. Bir siyasi kariyer beklentisi duymuyorum. Bu millet için varımı yoğumu vermeye hazırım.

"DEPREMLE İLGİLİ DE YORUM YAPARIM"

Depremle ilgili de yorum yaparım. Bunlarla ilgili ahkam kesmem. Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Zorla çıkmıyorum, üstüne para vermiyorum. Yayın için rica etmiyorum.

Ceza Hukukçusu Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz
OYNAT 01:59
Ceza Hukukçusu Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında konuştu. MİT'in operasyon yapamayacağını, asıl işinin bilgi toplamak olduğunu savundu. Şen, 'MİT'in bilgileri gerekli kurumlara aktarmakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır. Operasyon yapamaz' dedi.

Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
OYNAT 00:41
Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. FETÖ'yle ilgili çelişkili açıklamalarına yönelik soruya verdiği cevapta, darbeci Kenan Evren'in suçsuz olduğunu savundu. Şen, 'Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu' ifadelerini kullandı.

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