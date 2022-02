Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında kendisi hakkında yapılan 'her konu hakkında konuşuyor' yorumuna ve 'her şeyolog' yakıştırmasına cevap verdi. Bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmediğini söyleyen Şen, 'Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Her programa çalışarak gelirim' dedi.