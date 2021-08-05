İstanbul’u terk etti: Köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti

Sanayi sitesinde 35 yıllık esnaf olduğunu ve hobi olarak bu işe başladığını belirten Türkay, Boş zamanlarda hobi olarak fıstıkla uğraşıyorum. Güzel bir ürün, ayrıca su istemiyor. Gaziantep'te ekibimiz var, fidanlarımız hazır ve istenildiği taktirde dağlarımızı fıstığa çeviririz. Hem dağ meyvesi hem yeşil altın olarak biliniyor hem de işlenmesi ve satılması dolar kuru üzerinden yapılıyor diye konuştu.