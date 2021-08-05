Gündem İstanbulu terk etti Köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti
ERZİNCAN

İstanbul’u terk etti: Köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti

Erzincan’ın Kemah ilçesinden çocuk yaşta İstanbul'a giden ve daha sonra iş dünyasında yakaladığı başarıyla yılarca vergi rekortmenleri listesinde yer alan 76 yaşındaki işadamı Yavuz Peker, yıllar sonra köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti.

Haber Merkezi İHA
Erzincan haber: İstanbul’u terk etti, köyüne dönerek bin 300 dönümlük araziye 28 bin ceviz ağacı dikti
Yavuz Peker, emeklilik yıllarını ceviz çiftliğine adadı.

Salkım Ceviz Çiftliği’nin sahibi Yavuz Peker henüz çocukken ailesiyle beraber Erzincan’dan İstanbul’a taşındığında yıl 1955 idi. Uzun ve başarılı bir iş hayatının ardından 2010 yılında Yavuz Peker Erzincan’da bahçelerindeki ceviz ağaçlarını unutamadığı için bu ruhu yaşatmak adına emeklilik yıllarını ceviz çiftliğine adadı.

İHA

Çiftliği Erzincan’ın Kemah ilçesinde bin 300 dönümlük araziye kurarak 28 bin ceviz ağacı dikti. Organik tarım koşullarına uygun olarak yetiştirilen cevizler hasat verdiğinde uygun saklama koşullarında depolanıp ülkenin her köşesine kargolanacak.

İHA

"Kemah ve ceviz aşkına milyonlarca liralık yatırım"

Peker, 1963 yılında reklamcılıkla iş hayatına başladığını söyleyerek şunları belirtti:

  • "Bugüne kadar iş hayatında yol aldım ve geldiğimiz noktada 900 kişiye istihdam sağladık. Babamın ısrarları sonucunda doğduğum köyde 200 dekarlık bir arazi satın aldım. Bu arazi boş yatıyordu. Bu arazileri ekonomiye kazandırmak için ceviz bahçesi kurmaya karar verdim. Amatör olarak çalıştığımız sahada proje büyüyerek bugünlere geldi. Daha güzel çalışmalar yaparak Türkiye’de örnek bir tesis kurmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. İstanbul’dan gelerek doğduğum köye yatırım yapıyorum çünkü bu köyün çocuğu olmak benim için son derece çekiciliği olan bir noktaydı. O yüzden yatırım yapmak için doğduğum köyü seçtim. Bu köyde anılarım var ve bu yatırımı yaptığım için çok memnunum. Türkiye’de tüketilen her 100 kg cevizin 70 kg’ı yurt dışından geliyor. Bu övünülecek bir durum değil. Yazıktır ülkemizin kaynaklarına. İnşallah bu yatırımların sonucunda bu rakamları geri çekeriz. Bunu güzel bir şekilde başaracağımıza inanıyorum."

İHA

26 yıl önce hobi olarak dikti gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyorlar
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Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (66), Elazığ'da bir ilke imza attı.
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Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı.
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O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şuanda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor.
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Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti.
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Yıllık ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde eden Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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“Özellikle Amerika'ya gönderiyorlar, çok beğenildi<br> <br> Ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Mehmet Hanifi Türkay, “Fıstık üretimine 1995 yılında başladım. Gaziantep'ten gelen fıstıkçıların getirdikleri aşılarla bahçemizi budama yapa yapa bu hale getirdik. 32 dönüm bahçemiz var. Şuanda 2 bin ağaç fıstığımız var, üretime girdik. Fıstığımız çok kaliteli. Gaziantep'ten gelen üretici firmalar, lezzeti ve yeşil yağı bakımından çok hayran kaldılar. Onlar bu ürünleri yurtdışına özellikle Amerika'ya gönderiyorlar, çok beğenildi dedi.
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Sanayi sitesinde 35 yıllık esnaf olduğunu ve hobi olarak bu işe başladığını belirten Türkay, Boş zamanlarda hobi olarak fıstıkla uğraşıyorum. Güzel bir ürün, ayrıca su istemiyor. Gaziantep'te ekibimiz var, fidanlarımız hazır ve istenildiği taktirde dağlarımızı fıstığa çeviririz. Hem dağ meyvesi hem yeşil altın olarak biliniyor hem de işlenmesi ve satılması dolar kuru üzerinden yapılıyor diye konuştu.
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26 yıl önce hobi olarak dikti gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyorlar
Elazığ'da 'Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, yetişmez denilen fıstığı kentte üreterek bir ilke imza attı. Mehmet amcanın ürettiği fıstıklar, ABD başta olmak üzere yurtdışındaki bir çok ülkeye ihraç ediliyor.


Kariyerini bıraktı, İtalya'da elma üretimini öğrendi: Meğer bazı şeyleri yanlış yapmışız
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Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız (40), 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini gördü. Gördüğü bahçeden etkilenen Yıldız, çalıştığı kurumdan istifa ederek 2 kardeşiyle birlikte elma üretimi için şirket kurdu.
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Şirketin kurulmasının ardından merkeze bağlı Bulutlu köyünde 250 dekar alan üzerinde telli terbiye sistemi ile bodur elma olarak nitelendirilen fidanları dikti. Daha sonra eğitim için İtalya'ya giden Yıldız, aldığı eğitimin ardından Elazığ'a döndü.
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10 yılda 92 bin elma ağacına ulaşan Yıldız ve kardeşleri, yılda ortalama bin ton elma üretmeye başladı. Her sezon 40 kişiye de istihdam sağlayan Yıldız ailesi, Elazığ başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne elma ihraç ediyor.
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'10 YILDA İTALYANLARIN ŞARTLARINI YAKALADIK' <br> <br> Murat Yıldız, 10 yıl önce iş için gittiği Niğde'de, İtalyanların 7 bin dönüm üzerine kurulu elma bahçesini görünce çok etkilendiğini ve kardeşleriyle beraber bu işi yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: İtalyanlarda bize çok destek oldu ve yapabilirsiniz dediler. 2010 yılında bu bahçeye gelerek arazide fidan yerlerini hazırladık ve İtalyanların telli terbiye sistemini kurduk...
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Ondan sonra fidanlarımız geldi. Bahçeyi kurduktan sonra İtalya'ya gittim. Oradaki bahçeleri ve fuarları gezdim. Budama kurslarına gittim. İlaçlama ve gübreleme ile ilgili dersler aldım...
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Meğer bazı şeyleri yanlış yapmışız ama yanlış olan şeyi eğitimden sonra düzelttik. Burada 92 bin ağacımıza ne yapabiliriz ve onlar gibi nasıl ürün alabiliriz diyerek mevcudumuzu korumak için gerekli işleri yaptık ve şu an onların şartlarını 10 yılda yakaladık...
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Hedefimiz bin 200 tondu. Bu yıl hava şartları ve yağmur azdı. Kışın kar yağması ve ağacın meyve gözlerinin soğuk yemesi lazımdı. 100-150 ton eksiğimiz var...
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Van, Muş, Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'ye de gönderiyoruz. Elazığ'ın iç piyasasına da gidiyor. Yeter ki ürününüz kaliteli olsun. Biz burada birinci ve ikinci kalitede ürün yapıyoruz. Satışta hiçbir sıkıntımız yok.
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Kariyerini bırakıp, elma üreticisi oldu
Title
Kariyerini bırakıp, elma üreticisi oldu
Title
Kariyerini bırakıp, elma üreticisi oldu
Title
Kariyerini bırakıp, elma üreticisi oldu
Kariyerini bıraktı, İtalya'da elma üretimini öğrendi: Meğer bazı şeyleri yanlış yapmışız
BOTAŞ bünyesinde çeşitli kentlerde mühendis olarak çalışırken elma yetiştiriciliğine merak saran Murat Yıldız (40), 10 yıl önce kariyerini bırakıp, İtalya'da elma yetiştiriciliği üzerine eğitim gördü. Türkiye'ye dönen Yılmaz, Elazığ'da kardeşleri ile satın aldıkları arazide kurdukları elma bahçesinde 10 yılda 92 bin ağaca ulaştı. Her sezon 40 kişiyi istihdam eden Yıldız, yılda ortalama bin ton üretim gerçekleştiriyor.


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