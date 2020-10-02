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Gündem Erzurum-Artvin karayolunu düşen dev kayalar kapattı
ERZURUM

Erzurum-Artvin karayolunu düşen dev kayalar kapattı

Erzurum-Artvin karayolunu düşen dev kayalar kapattı

Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yetkililerden yardım bekleyen vatandaşlardan Mesut Kaya, "Oltu’dan Ayvalı’ya geldik çok tehlikeli kayalar uçmuş biz geçerken aracımızın lastiğini kestirdik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum’un Oltu ilçesi ile Artvin yolu 70. kilometresinde yola düşen kayalar yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Ayvalı Mahallesi sınırlarında yola düşen dev kayalar kısa süreli yolu trafiğe kapattı. Dev kayaların yola düştüğü anda yoldan araçların geçmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Yola düşen taşlardan geçmek isteyen bazı sürücülerin ise araçlarının lastikleri patladı.

Lastikleri patlayan sürücü Mesut Kaya, “Oltu’dan Ayvalı’ya geldik çok tehlikeli kayalar uçmuş biz geçerken aracımızın lastiğini kestirdik yetkililerin bir an önce yolu temizlemeleri gerekiyor” dedi.

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Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzurum-Artvin karayolu, yola düşen dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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