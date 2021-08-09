Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar

İspir ilçesine 31 kilometre mesafedeki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte sel meydana geldi.

DHA Mustafa Aksöyek

Sel suları, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu.

DHA Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'e şu ana kadar ulaşamadı.

DHA Arama-kurtarma ekibi tünelin içindeki çamurda kayıp işçiyi arıyor.

Çamurun içinde arıyorlar

Tünelde yer yer 2 metreyi bulan çamura girerek milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor. Saatlerce çamurun içinde Aksöyek'i arayan kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor. Bir süre dinlenen ekip daha sonra yeniden çamura giriyor.

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DHA Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.

Bölgeye giden Vali Okay Memiş, arama kurtarma çalışmalarını izleyip görevlilerden bilgi aldı. Kayıp işçinin bulunması için kurtarma ekibinin gün boyu çalıştığını belirten Vali Memiş şunları söyledi:

"İçeride kalan bir kardeşimiz var. Onu bulmaya gayret ediyoruz. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."