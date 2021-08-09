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ERZURUM

Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar

Erzurum'da 4 gün önce yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i (39) arama çalışmaları sürüyor. 450 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi, selden geriye kalan çamurda arıyor.

Haber Merkezi DHA
Erzurum haber: Kayıp işçiyi çamurda arıyorlar
Ekipler, kayıp işçiyi, selden geriye kalan çamurda arıyor.

İspir ilçesine 31 kilometre mesafedeki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte sel meydana geldi.

Mustafa Aksöyek
DHA
Mustafa Aksöyek

Sel suları, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu.

Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.
DHA
Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'e şu ana kadar ulaşamadı.

Arama-kurtarma ekibi tünelin içindeki çamurda kayıp işçiyi arıyor.
DHA
Arama-kurtarma ekibi tünelin içindeki çamurda kayıp işçiyi arıyor.

Çamurun içinde arıyorlar

Tünelde yer yer 2 metreyi bulan çamura girerek milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor. Saatlerce çamurun içinde Aksöyek'i arayan kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor. Bir süre dinlenen ekip daha sonra yeniden çamura giriyor.

Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.
DHA
Kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor.

Bölgeye giden Vali Okay Memiş, arama kurtarma çalışmalarını izleyip görevlilerden bilgi aldı. Kayıp işçinin bulunması için kurtarma ekibinin gün boyu çalıştığını belirten Vali Memiş şunları söyledi:

  • "İçeride kalan bir kardeşimiz var. Onu bulmaya gayret ediyoruz. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz."

‘Sel geliyor’ diye tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendi kayboldu
FOTOĞRAF 10
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İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.
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Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.
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Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi.
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400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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andarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu.
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400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.
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Kayıp işçi ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Mustafa Aksöyek selin geldiğini anlayınca tünelde çalışan arkadaşı Mustafa Solmaz’ın yanına giderek ‘sel geliyor tünelden çıkalım’ dedi. İki arkadaş tünelden çıkmaya çalışırken saniye farkıyla Mustafa Solmaz selden kurtuldu. Arkadaşını kurtaran Mustafa Aksöyek ise aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.
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Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana su pompasını kapat dedi ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana ‘Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım’ dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim. Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş tünele su geliyor hızlı hareket edelim dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi. Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım andan dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı andan bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye şeklinde konuştu.
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‘Sel geliyor’ diye tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendi kayboldu
Erzurum'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları devam ederken arkadaşı o anları anlattı. Kendisini 'sel geliyor' diye uyarmak için Aksöyek'in tünelde yanına geldiğini ifade eden Mustafa Solmaz, arkadaşının sayesinde tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu.


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