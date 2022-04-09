Nisan ayında Erzurum’da kar sürprizi: Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

“Bebekte Primer silier diskinezi denilen bir nadir hastalık var. Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir”