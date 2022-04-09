Nisan ayında Erzurum’da kar sürprizi: Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

Erzurumlular iftar sonrası kar sürprizi yaşadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Kentin beyaza büründüğü Erzurum’da sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
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Üçler Mahallesi muhtarı Coşan Aylak ve mahalle sakinleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz yaptı.
Kavga olduğunun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen ekipler kendilerini bekleyen vatandaşların yaktığı maytaplar ve alkışlarıyla karşılaştı.
Vatandaşların ikram ettiği çaydan içip pastadan yiyen polislerden Mustafa Kurt, “Kavga var diye geldiğimizde bu sürprizle karşılaştık. Çok mutlu olduk” dedi.
Günlerini kutladığı polislerin halkın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ettiklerini belirten mahalle muhtarı Aylak, “Bizde ufak bir jest yaptık. Rabbim hepsini korusun. İyi ki varlar” diye konuştu.
Yeğeninin de aralarında bulunduğu polislerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ekip otosuna binerek mahalleyi gezen 5 çocuk annesi Fazilet Yazıcı da görevlerinde başarılar diledi.
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Kavga ihbarına giden polislere sürpriz: Maytaplar ve alkışlarla karşıladılar
Amasya'da mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.
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Hollanda’da yaşayan ve 2 ay önce dünyaya gelen Fas asıllı Yunus Bebek tedavisi bulunulamayan bir hastalığa yakalandı.
Hollandalı doktorlar solunun cihazına bağlı olarak yaşayan Yunus bebeğin annesine “isterseniz yaşamına son verelim” teklifinde bulundu.
Anne Zineb Rahou bu teklifi reddederek son çare olarak sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istemişti.
Türkiye, acılı annenin yardım talebini geri çevirmedi ve Hollanda’ya Yunus bebeği ülkeye getirmek için ambulans uçak yolladı.
Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans, 12- 13 saat süren bir yolculuğun ardından gece saat 01.00’da Ankara Esenboğa Havalimanına indi.
Yunus bebekle birlikte annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou da uçak ambulansla geldi. Yunus bebek, sağlık çalışanları tarafından tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.
Yunus bebeğin tedavisinden sorumlu doktor Okan Erol, ise tedavi ve bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Erol’un açıklamaları şöyle:
“Bebekte Primer silier diskinezi denilen bir nadir hastalık var. Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir”
Annesine 'yaşamına son verelim' teklifinde bulunulmuştu: Yunus bebek tedavi için Türkiye'de
Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan ve annesine “yaşamına son verelim" teklifinde bulunulan Fas asıllı Yunus bebek Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile 13 saat süren bir yolculuğun ardından Ankara'ya getirilen Yunus bebek Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.