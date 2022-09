Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı.

Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birden çatıyı kapladı. 112’ye ihbardan sonra 6 dakikada. Olaya müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle genişleyerek devam etti. Şu anda yaklaşık 15 -20 dakika içinde 22 ekiple yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Bazı fakülteler henüz eğitim öğretime çekmediği için çok fazla öğrencisi yoktu, velilerimiz müsterih olsunlar. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an yangını kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz. Başka yere sıçrama ihtimalini tamamen kontrol altına aldık" dedi.