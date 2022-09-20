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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Erzurumda Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın - Erzurum son dakika haberleri
Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

DHA

Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı.

DHA

Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

DHA


Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birden çatıyı kapladı. 112’ye ihbardan sonra 6 dakikada. Olaya müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle genişleyerek devam etti. Şu anda yaklaşık 15 -20 dakika içinde 22 ekiple yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Bazı fakülteler henüz eğitim öğretime çekmediği için çok fazla öğrencisi yoktu, velilerimiz müsterih olsunlar. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an yangını kontrol altına aldığımızı değerlendiriyoruz. Başka yere sıçrama ihtimalini tamamen kontrol altına aldık" dedi.

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