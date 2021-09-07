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ERZURUM

Erzurum'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu

Erzurum'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40 koyun öldü.

Haber Merkezi DHA
Erzurumda iki otomobil koyun sürüsüne daldı: 40 koyun telef oldu
Yaşanan kazada 40 koyun telef oldu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erzurum’un Oltu ile Ardahan’ın Göle ilçeleri arasındaki Güzelsu köyü mevkisinde meydana geldi. Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı otomobil, Serdar Atasoy’un acına çarptı.

DHA
  • Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.

DHA

2 GÜN ÖNCEKİ KAZADA İSE 45 KOYUNU ÖLMÜŞ

Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yinede son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum."

DHA

Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara’dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" diye konuştu.

Bursa'da gören telefona sarıldı: Herkes ceset sandı gerçek başka çıktı
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Mudanya Güzelyalı'da balıkçıların kaçak attıkları ağlara takılan yunus sahile vurdu.
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Vatandaşlar polise ağlara bir insan takıldı ihbarında bulundu.
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Hemen harekete geçen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polis Ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ağlara takılan ve insan sanılan yunusu ağlardan çıkarttı.
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Vatandaşlar ağlara takılanın insan değil de yunus olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.
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Vatandaşlar balıkla fotoğraf çekmek için bir biriyle yarıştı. Sahile vuran balık Mudanya Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir noktaya gömüldü.
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Bursa'da gören telefona sarıldı: Herkes ceset sandı gerçek başka çıktı
Bursa'da balıkçıların denize kaçak attıkları ağlara takılan yunus sahile vurdu. Bunun insan cesedi sanılması deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Ayılar arılarını telef edince çözümü bu ilginç yöntemde buldular
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Anzer balı ile aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen Şırnak Kel Mehmet Dağlarında bal üreticileri ayı saldırılarının art arda gelmesi dolayısıyla kovanlarını korumak için, kendince yöntemlere başvuruyor. Arıcılar etraftaki kayaların üzerine betondan duvar yapıp arı kovanlarına uygun şekle getirip arıları seyyar merdiven yardımıyla taş üzerinde konumlandırıyor. Arıcılar yerden yüksekliği 6-7 metreyi bulan taşlara seyyar merdiven yardımı ile çıkıyor.
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Arıcı Adil Babat, bölgede ayı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Babat, Anzer balı ile aynı kalitede bal üretimi yapabilmek için arılarımızı ayılardan dolayı tehlike arz eden Kel Mehmet Dağlarına götürüyoruz. Bizler de ayıların arılarımıza zarar vermeden koruyabilmek için zorlansak da kaliteli bal üretimi için traktörle çimento götürüp ihtiyacımız kadar yerden yüksek taşların üzerine duvar örüp arılarımızı konumlandırıyoruz. Bu şekilde arılarımızı ayı saldırılarından koruyoruz” dedi.
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Ayılar arılarını telef edince çözümü bu ilginç yöntemde buldular
Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar arılarını ayı saldırılarından korumak için arı kovanlarını tırmanılması ve çıkılması imkansız kayaların üzerine konumlandırdı.

Kümeslere dadanan ayılar 11 tavuğu telef etti
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Pülümür ilçesine bağlı Meydanlar Mahallesine dadanan anne ayı ve yavruları, 2 haftada 8 kümese girerek tavukları telef etti.
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Geceleri gelen ayılar son olarak mahalle sakini Cafer Akyüz’ün kümesine girerek 11 tavuğu telef etti.
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Öte yandan 2 ahıra girmeye çalışan ayıların vatandaşların fark etmesi ile kaçtığı öğrenildi. Ayılara zarar vermek istemeyen mahalleli, çözüm bulunmasını istedi.
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Ayıların 2 haftadır mahalleye dadandığını belirten Cafer Akyüz, “Arkadaşların kümeslerine girip hayvanlarını telef etmiş. Bugün de bizimkine girdi 11 hayvanımızı telef etti. Ayılara zarar vermek istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bayıltıp, başka yerlere bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
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Kümeslere dadanan ayılar 11 tavuğu telef etti
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mahalleye inmeye başlayan ayılar, 2 haftada 8 kümese girdi, son girdikleri kümeste 11 tavuğu da telef etti.


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