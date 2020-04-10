Gündem Erzurumda ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti Uyuşturucu iğne ile yakalandı
ERZURUM

Erzurum'da kümese giren vaşak 19 tavuğu telef etti: Uyuşturucu iğne ile yakalandı

Erzurum'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti: Uyuşturucu iğne ile yakalandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak, ahırda tutulan 19 tavuğu öldürdü. Gizlendiği tahtaların arasına sıkışan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile uyutularak, yakalandı. Tavukların sahibi Mümine Vural zararının karşılanmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.
Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, havalandırma bölümünden vaşak girdi. Sabah saatlerinde yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde buldu. Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural hemen yakınlarından yardım istedi. Vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı.

DHA

Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen görevliler, vaşağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vaşak uyuşturucu iğne ile vurularak, uyutuldu. Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.

DHA

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

DHA

Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, "Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik" diye konuştu.

Erzurum'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti: Uyuşturucu iğne ile yakalandı
FOTOĞRAF 7
Title
Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, havalandırma bölümünden vaşak girdi.
Title
Sabah saatlerinde yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde buldu.
Title
Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural hemen yakınlarından yardım istedi. Vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı.
Title
Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Title
Gelen görevliler, vaşağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vaşak uyuşturucu iğne ile vurularak, uyutuldu. Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.
Title
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak dedi.
Title
Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik diye konuştu.
Erzurum'da ahıra giren vaşak 19 tavuğu telef etti: Uyuşturucu iğne ile yakalandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde nesli tükenmekte olan vaşak, ahırda tutulan 19 tavuğu öldürdü. Gizlendiği tahtaların arasına sıkışan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile uyutularak, yakalandı. Tavukların sahibi Mümine Vural zararının karşılanmasını istedi.


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