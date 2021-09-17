Erzurum'a ilk kar düştü

Ordu Valisi Tuncay Sonel'den Salih'in Yeri'ne sürpriz ziyaret

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde yoldan geçen herkese selam vermesiyle bilinen zihinsel engelli Salih Belen'i kendisi için özel yaptırılan 'Salih'in Yeri' durağında ziyaret etti. Salih'in evine giden bozuk yolların onarılacağının sözünü veren Sonel, Salih ve ailesinin misafiri oldu. Evdeki sobanın içerisinde pişirdiği mısırları Salih ve küçük yeğenlerine ikram eden Sonel, ziyaret sonrasında Salih'e tespih hediye etti.

