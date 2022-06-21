Esenler Belediyesinden bin 500 çocuklu sünnet şenliği

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni pandemi sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl 12’ncisi ile devam etti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen şölene Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene katılan çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Çocuklar için gelecek çok güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Her birimiz çocuklarımızı geleceğe daha büyük adımlarla büyüteceğiz” dedi.

OYNAT 00:43 Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan liseli gençlere müjde: Bin lira eğitim desteği veriyoruz Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, lise son sınıf öğrencilerine bin lira eğitim desteği vereceklerini açıkladı.



Tevfik Göksu, gençlere eğitim desteği verileceğini açıkladığı videoyu, 'Esenlerli gençlerimize müjde. Esenler'de lise son sınıfta okuyan tüm gençlerimize 1.000 TL eğitim desteği vereceğiz.' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.



Eğitim desteği alacağını öğrenen gençlerin keyifli halleri kameraya yansıdı.







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