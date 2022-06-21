Esenler Belediyesinden bin 500 çocuklu sünnet şenliği

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni pandemi sebebiyle verilen aranın ardından bu yıl 12’ncisi ile devam etti. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen şölene Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölene katılan çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Çocuklar için gelecek çok güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Her birimiz çocuklarımızı geleceğe daha büyük adımlarla büyüteceğiz” dedi.
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