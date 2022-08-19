Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.





Esenler sakinlerinin yeni ev heyecanı

Vatandaşlar da yeni ve risksiz evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Twitter hesabından sevinç yaşayan vatandaşların videolarını yayınladı.

REKLAM

OYNAT 03:00 Esenler sakinleri kentsel dönüşümü tamamlanan evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor: Artık deprem korkumuz olmayacak İstanbul Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk etapta yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. 60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelinirken Murat Kurum, evlerine kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşların sevinçlerini paylaştı. Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç, 'Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından' dedi. Ferudun Çeşme, 'Deprem korkusu olmayacak artık. Çözümsüz bir süreçti bizim için' derken, Selma Karadüş, 'Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'Çocuklar için korkumuz yok'

Yaşadıkları süreç hakkında mikrofon uzatılan Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç sevincini, "Eksi bina, 40 senelik bir insan 40 yaşına gelince ne oluyor aynen öyle. Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından.

'Reis izin verdi, bizi kurtardılar'

Komşularımızla oturacağımız, sohbet edeceğimiz yer var. Önce Cumhurbaşkanımıza reisimize teşekkür ederim. O izin verdi, bizi kurtardılar" şeklinde aktardı.

'Nefes alacak ortam yoktu'

Binaların, beklenen 7 üstü depremine değil, 5,5 büyüklüğündeki depreme bile dayanamayacağını aktaran Ferudun Çeşme ise "Binanın dört tarafı patlamış durumda. Ben 7 üstünü düşünmüyorum 5,5- 6 bizim için yeterli. Üst kat kaydığı an bina komple biter. Misafir gelse araba park edemiyor, çoluk çocuğun nefes alacağı ortam yok."

REKLAM

'Artık deprem korkumuz olmayacak'

Yeni binada çift asansörlü yangın merdiveni var ve 5'er katlı deprem korkusu olmayacak. Çözümsüz bir süreçti bizim için. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra da Murat Kurum'dan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

'Çatlaklardan kum dökülüyordu'

Esenler sakinlerinden Selma Karadüş, eski evindeki çatlaklardan kumların döküldüğünü, kağıtlarla kapatmaya çalıştıklarını anlatarak, "Burası temiz, sağlam. Bizim için milli piyango gibi. Kızım için çok çok büyük bir nimet. Kızım rahatlıkla dışarı çıkabilecek.





'Bize bu mutluluğu yaşattılar'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM