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İSTANBUL

Esenler sakinleri kentsel dönüşümü tamamlanan evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor: Artık deprem korkumuz olmayacak

İstanbul Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk etapta yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. 60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelinirken Murat Kurum, evlerine kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşların sevinçlerini paylaştı. Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç, "Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından" dedi. Ferudun Çeşme, "Deprem korkusu olmayacak artık. Çözümsüz bir süreçti bizim için" derken, Selma Karadüş ise "Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenler sakinleri kentsel dönüşümü tamamlanan evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor: Artık deprem korkumuz olmayacak
​Esenler sakinleri kentsel dönüşümden duydukları memnuniyeti anlattı.

Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.


Esenler sakinlerinin yeni ev heyecanı

Vatandaşlar da yeni ve risksiz evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaya başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Twitter hesabından sevinç yaşayan vatandaşların videolarını yayınladı.

Esenler sakinleri kentsel dönüşümü tamamlanan evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor: Artık deprem korkumuz olmayacak
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Esenler sakinleri kentsel dönüşümü tamamlanan evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor: Artık deprem korkumuz olmayacak
İstanbul Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk etapta yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. 60 bin konutluk Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelinirken Murat Kurum, evlerine kavuşma heyecanı yaşayan vatandaşların sevinçlerini paylaştı. Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç, 'Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından' dedi. Ferudun Çeşme, 'Deprem korkusu olmayacak artık. Çözümsüz bir süreçti bizim için' derken, Selma Karadüş, 'Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.


'Çocuklar için korkumuz yok'

Yaşadıkları süreç hakkında mikrofon uzatılan Esenler sakinlerinden Binnaz Ardıç sevincini, "Eksi bina, 40 senelik bir insan 40 yaşına gelince ne oluyor aynen öyle. Buralar yeşillik daha iyi çocuklar için iyi, korkumuz yok en azından.

'Reis izin verdi, bizi kurtardılar'


Komşularımızla oturacağımız, sohbet edeceğimiz yer var. Önce Cumhurbaşkanımıza reisimize teşekkür ederim. O izin verdi, bizi kurtardılar" şeklinde aktardı.


'Nefes alacak ortam yoktu'

Binaların, beklenen 7 üstü depremine değil, 5,5 büyüklüğündeki depreme bile dayanamayacağını aktaran Ferudun Çeşme ise "Binanın dört tarafı patlamış durumda. Ben 7 üstünü düşünmüyorum 5,5- 6 bizim için yeterli. Üst kat kaydığı an bina komple biter. Misafir gelse araba park edemiyor, çoluk çocuğun nefes alacağı ortam yok."

'Artık deprem korkumuz olmayacak'

Yeni binada çift asansörlü yangın merdiveni var ve 5'er katlı deprem korkusu olmayacak. Çözümsüz bir süreçti bizim için. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra da Murat Kurum'dan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

'Çatlaklardan kum dökülüyordu'

Esenler sakinlerinden Selma Karadüş, eski evindeki çatlaklardan kumların döküldüğünü, kağıtlarla kapatmaya çalıştıklarını anlatarak, "Burası temiz, sağlam. Bizim için milli piyango gibi. Kızım için çok çok büyük bir nimet. Kızım rahatlıkla dışarı çıkabilecek.


'Bize bu mutluluğu yaşattılar'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum'a ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi: Anahtarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
FOTOĞRAF 13
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Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz Mahallesi'nde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşacak.
Title
19 Ağustos Cuma günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 2 bin 108 adet konut, hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 19 Ağustos'tan itibaren Esenler'de yaklaşık 10 bin kişi daha depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşamaya başlayacak.<br><br>
Title
Güney Rezerv Yapı Alanındaki konut ve işyerinin tamamlanıp teslim edilmesinin ardından, Kuzey Rezerv Yapı Alanı’nda da kentsel dönüşüm konutları yapılmaya başlanacak. Daha büyük yüzölçüme sahip bu alanda ise toplam 43.124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Esenler Güney ve Kuzey Rezerv Alandaki projeler tamamlandığında toplam yaklaşık 60 bin konut inşa edilmiş olacak. Böylece Esenler’de yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamış olacak.
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Esenler, 2009 yılında yapı stoku itibariyle oldukça riskli bir haldeydi. 13 yılda, yüzde 86 olan riskli yapı oranı yüzde 57’nin altına indi. Bu süreç içerisinde yaklaşık 57 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Üretilen yeni konutlar, yıllardır imar ve mülkiyet sorunu nedeniyle yapısını yenileyemeyen vatandaşlar için üretildi.<br><br>
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15 Temmuz Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta 2 bin 108 konutun teslim edileceği Güney (Metris) Rezerv Alanı’nın yüzde 72’si donatı alanı olarak ayrıldı. Vatandaşlara eski, yıpranmış, riskli yapılarını alıp yerine her daireye en az bir otoparkı bulunan, tüm otoparkları yeraltında, bahçe kullanımlı, sosyal yaşam alanlarına sahip, okulu, hastanesi, parkı, camisi yanı başında, yeşil ile iç içe, yatay mimari konseptinde, akıllı ve modern konutlar veriliyor.
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Akıllı ve güvenli şehir konseptinde inşâ edilen daireler, yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek. Daireler, 80 ila 125 metrekare arasında değişiyor.
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Esenler’de konutlar yenilenirken aynı zamanda şehir de yenileniyor. Transfer edilen konutların yerleri, planlarında ne ise (yol ise yol, park ise park, spor ve kültür alanı v.s. her ne ise) o şekilde kalıyor. Böylece Esenler yeni parklar, yeni meydanlar ve yeni sosyal donatı alanlarına kavuşacak.
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İstanbul’da metrekare başına en çok nüfusun düştüğü Esenler büyük bir ferahlığa kavuşacak. Yeni inşa edilen 15 Temmuz Mahallesi aynı zamanda Türkiye’nin Akıllı Kent Uygulama Merkezi özelliğini taşıyor.
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Esenler, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Teknokent ilan edilmiş ilk ilçe. Esenler’in yeni mahallesinde kişi başına düşen yeşil alan 33 metrekare. Her daire, sosyal donatılara maksimum 400 metre mesafede.
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, vatandaşlar ile birlikte kendisinin de Türkiye’nin ilk Akıllı ve Güvenli Şehri olan 15 Temmuz Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük bir heyecanla takip ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız sabırla yıllardır buraya taşınacakları günü bekliyorlar.
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Altyapısından üst yapısına kadar hiçbir eksik olmadan konutlarımızı teslim ediyoruz. Yeni ve güvenli konutlarına taşınacak kardeşlerimiz inşallah bundan sonra deprem korkusu yaşamadan huzur içinde burada hayatlarını sürdürecekler. Şimdiden hayırlı olsun. Tüm Esenlerli hemşehrilerimizi, 19 Ağustos Cuma günü saat 17.30’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz konutların anahtar teslim töreni için Dörtyol Meydanı’na bekliyoruz ” dedi.
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Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi: Anahtarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
İstanbul Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehrinde yeni bir hayat başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 2 bin 108 konutun hak sahipleri, anahtarlarını 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.
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