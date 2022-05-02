Esenyurt'ta apartman boşluğuna sıkışan hırsızı itfaiye kurtardı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir nalburda yaşandı. Bir kişi, nalburun çatısını kırarak içeri girdi. Bu sırada nalburun yanında bulunan iş yerinin çalışanı, şüpheliyi dükkana giren kişiyi görünce durumu Rıza Ay'a haber verdi. İşyerinin olduğu apartmanda yaşayan Rıza Ay, dükkanına hırsız girdiğini öğrenince hemen aşağıya indi. İner inmez çatıdaki hırsızı gören Ay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dakikalarca çatıdan inmeyen hırsız, sonunda bastığı sacın çökmesi üzerine apartman boşluğuna düşerek sıkıştı.



BETON KIRILARAK ÇIKARILDI



Polis ekiplerinin, şüpheliyi çıkarma çalışması sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiyeciler, apartman boşluğundaki hırsıza ulaşmak için beton duvarı kırdı. Sıkıştığı yerden çıkarılan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan o ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



“SOPAYLA KENDİNE VURUYORDU"

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Yaşadığı ilginç hırsızlık girişimini anlatan Rıza Ay, “Sabah saatlerinde yan komşum aradı. Dükkana birinin girdiğini söyledi. Hemen aşağıya indim. Bir tanesi beni görünce kaçtı. Ben bu sırada diğerini görmedim. Sesler gelince fark ettim. Girdiği yerden kafasını çıkardı. Ben içeride olduğunu anladım, bu sırada arkadaşlarım da geldi. Kaçacak yeri yoktu. Çatının üzerindeki saclara bastı. Bu sırada sac çöktü. İtfaiye ve polis geldi. Duvarı kırdılar. Bu çıkmak istemedi. Yaklaşık 6-7 saat sürdü. Düştükten sonra ayağını burktu. Orada bulduğu sac parçalarını üzerine sürdü. Sopayla kendine vuruyordu" dedi.

FOTOĞRAF 12 Güneydoğu'nun öncü şehirlerinden Gaziantep'teki 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun, demir yolu hattıyla çözülmesi amaçlanıyor.<br><br> Bu kapsamda 2017'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) desteğiyle başlatılan 25 kilometre uzunluğa, 16 istasyona sahip ve 6 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak \"GAZİRAY Banliyö Projesi\"ndeki işlemlerin önemli bölümü tamamlandı. Yaklaşık 5 yıl yoğun mesai harcanan ve son aşamaya gelen projenin sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri bitti, 2 aya kadar test sürüşlerine başlanması hedefliyor. Sakarya'daki Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'de (TÜRASAŞ) üretimi devam eden yerli ve milli 8 elektrikli tren setinin rengi ve modeli ise anketle belirlendi. Kentin \"rüya projesi\" olarak anılan ve yapımında sona gelinen proje sayesinde kentteki binlerce insanın konforlu ve hızlı taşınması öngörülüyor.<br><br> Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projede sona gelindiğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu anlattı.<br><br> Başpınar-Taşlıca arasına 9 Mayıs'tan itibaren ilk test enerjisinin verileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:<br><br>\"Son 6 ayımız. Sinyalizasyon tamamlandı. Bir taraftan Sakarya'da yerli ve milli tramvayımızı, trenimizi yapıyoruz bir taraftan da bütün hattı tamamladık. 25 kilometrelik hattın 5 kilometresi yer altından geçiyor. Çünkü şehrin en kalabalık alanları, otel ve hastaneler bölgesinde şehri ikiye bölmemek için yer altına giriyoruz. <br><br> Günde 100 bin kişi taşınacak ve yeşil ulaşım olacak. Hem akıllı ulaşım hem de yeşil ulaşım. İnşallah 6 ay sonra küçük sanayi-organize hattında konforlu, sağlıklı, ucuz ve havayı, insanı koruyacak bir taşıma sistemini hayata geçirmiş olacağız. Haziran ayı içinde test sürüşlerimiz başlayacak.\"<br><br> Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar 'GAZİRAY' ile çözecek Gaziantep'te kent içi ulaşımdaki sorunu çözecek, yerli ve milli tramvayların kullanılacağı GAZİRAY Banliyö Projesi'nde sona yaklaşıldı.







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FOTOĞRAF 25 Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü'nde teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde sektörün inceliklerini öğrenen öğrenciler takı tasarımı, levha şekillendirme, kaynaklama, yaldızlama, cilalama, gibi birçok konuda teknik eğitim alıyor.<br><br> Öğrenciler, kuyumcu atölyelerine giderek sektörle alakalı deneyim de kazanıyor.<br><br> Geçen yıl 50 mezunu istihdam edilen lisenin öğrencileri, bir süre önce Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin de faaliyete geçmesiyle kentteki kuyumcular tarafından rağbet görüyor.<br><br> \"Öğrencilerimizin tamamı kuyumculuk sektöründe işe başlıyor\"<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, kuyumculuğun Kahramanmaraş'ın tarihinden gelen bir meslek olduğunu, kentin sektörde İstanbul'dan sonra en fazla kuyumcu atölyesini barındırdığını söyledi. Kentte 2 okulda kuyumculuk teknolojisi alanında eğitim verildiğini belirten Kösekul, kuyumculuğun öğrenciler tarafından talep edilmeye başladığını belirtti. Kentteki sektör temsilcilerinin son zamanlarda meslek lisesi öğrencilerine rağbet gösterdiğini dile getiren Kösekul, \"Bölümde 300 öğrencimiz var. Bu sene 50 öğrencimiz mezun olacak. Yaklaşık 50 öğrencimiz mezun oluyor yıllık olarak. Öğrencilerimizin tamamı da kuyumculuk sektöründe işe başlıyor. Yani boşta kalan veya farklı mesleklere yönelen kuyumculuk bölümünde çok az. Kuyumculuk teknolojileri alanında mezun olup da boşta kalan öğrencimiz yok denecek kadar az. Öğrencilerimiz sektör tarafından adeta kapışılıyor.\" ifadelerini kullandı.<br><br> Kösekul, sektör temsilcilerinin insan kaynakları ihtiyaçlarını kendilerine bildirdiğini anlatarak, hatta bu talepleri karşılamada zorlandıklarını aktardı. Sektörle yaptıkları iş birliği kapsamında sektör temsilcilerinin öğrencilere staj garantisini de verdiğini anlatan Kösekul, \"Mezun olduklarında da 'Öğrencileri bize gönderin, işe başlatalım.' diyorlar. Artık örgün eğitim kapsamında sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik, çünkü talep çok fazla. Mesleki eğitim programına dönüştürdük.\" dedi. Mezun olanlar işsiz kalmıyor<br><br>Okulda kuyumculuk öğretmeni İsmail Alan da öğrencilerinin bir yandan meslek öğrenirken bir yandan gelir elde ettiğini belirtti. Bölümden mezun olan öğrencilerinin sektörde iş bulmada sıkıntı yaşamadığını ifade eden Alan, \"Kuyumculuk bölümünde okuyan öğrencilerimizin sektörle iş birliği sayesinde istihdamını sağlıyoruz. Atölyemizde teorik bilgiyi ve atölye uygulamasını öğretiyoruz. Malzemeleri tanıdıktan sonra kuyumcu atölyelerine yerleştirip meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi kurulduktan sonra kuyumcu atölyelerinde çırak talebi oluştu. Şu an 50 mezun öğrencimize istihdam sağladık. Atölyelerde çalışıyorlar.\" diye konuştu.<br><br> Okuldan geçen yıl mezun olan ve istihdama kavuşan gençlerden Fatma Alıç, kuyumculuğun güzel bir sektör olduğunu, bu alanda kendisi gibi birçok arkadaşının çalıştığını söyledi. Gamze Kara ise kuyumculuğun güzel, zevkli bir iş olduğunu belirterek, bu işin incelik gerektirdiğini ifade etti.<br><br> Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Kuyumcu çırağı yetiştiren lisenin öğrencileri sektörde aranan eleman oluyor Mezun olanlar işsiz kalmıyor: 'Öğrencilerimiz sektör tarafından adeta kapışılıyor' Türkiye'de altın işleme sektörünün önemli kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta, TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler sektörde ara eleman oluyor. BiP'te paylaş

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