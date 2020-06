Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Hortumla 13 dakika nefes almaya çalıştım

Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta can pazarı kamerada İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

"Bir su hortumuyla 13 dakika nefes almaya çalıştım"

Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Coşkun, "Dün ölümü tattım. Bir su hortumuyla 13 dakika nefes almaya çalıştım. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün çok daha iyiyim. Dün resmen ölümü tattık. Kıyısından gittik. İçilecek suyumuz varmış daha demek ki. Şükürler olsun. Dün yemek hazırlıyordum. Komşum geldi yağmur başladı yardım et aşağıya doğru su gelmesin dedi. Biz arka tarafta uğraşırken ön taraftan bizi çağırdılar. Ön tarafa gelince sokağın aşında dalga gibi tsunamiyi gördüm zaten. İçeriye girdim ve o esnada cam patladı. Bir anda içeriye su doldu. İçeride dolaplar üstüme geldi. Kapıyı açıp kendimi kurtarmaya çalıştım ama kapının kolu kırıldı elimde kaldı. Dışarıdan açmaya çalıştılar. Su yükseldiği için onlar da açamadılar" dedi.

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, 'Çok zor, ölümü tattım diyebilirim' dedi.

"Beni hayata bağlayan o hortum oldu"

Evinde mahsur kalan ve çaresizce kurtarılmayı beklediğini anlatan Murat Coşkun, “İçeride mahsur kalınca soğukkanlılığımı kaybetmemem sanırım beni hayata bağladı. Bir şekilde hayata tutundum. Kombiye basarak kendimi yükselttim ve demir parmaklıklara sarıldım. Su beni geriye atmasın diye sıkı sıkı tutundum. Bir boşluktan elimi uzattım ben buradayım demek için. Dışarıdan ses duyamıyorum tabii. O esnada bir hortum geldi. Beni hayata bağlayan o hortum oldu. 12-13 dakika bu hortumla nefes aldım. Sonra parmaklıkları bir şekilde kırdılar ve beni kurtardılar" şeklinde konuştu.

"Akşam görüntülerde elimi görünce dehşete kapıldım"

Kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Murat Coşkun, tedavisinin ardından sabah saatlerinde evine döndü.

Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü.

Televizyonda kendini izlerken dehşete kapıldığını ifade eden Murat Coşkun, “Akşam haberlerde kendi elimi görünce dehşete kapıldım. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Komşularım sağ olsun onlar da soğukkanlılıklarını kaybetmediler. Çünkü zaman gerçekten çok önemliydi. Ben suyun altındaydım ve nefes alamaz durumdaydım. Sağ olsunlar kırdılar bir şekilde ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.

"Bana hortum uzatan kişiye canımı borçluyum"

Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen Coşkun, "Bana hortum uzatan kişiyle daha sonradan tanıştım ona canımı borçluyum sanırım. O an farkında değilim elimi uzattım ben buradayım diye salladım. Sonra bir el uzandı. Ne kadar sıkmışım bilmiyorum. Daha sonra hastanede gördüm adamın eli morarmış. O korkuyla baya bir sıkmışım sanırım. Çok zor, ölümü tattım diyebilirim. Bir anda bütün hayatım gözümün önünden gelip geçti. Her şeyim gitti ama şükürler olsun Allah’ıma can sağlığım yerinde giden mal olsun benim kocaman büyük bir devletim var. Mutlaka bana bununla ilgili yardımda bulunur beni yardımda koymaz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 34 Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde etkili olan yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.10 itibarıyla İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu. Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı. Ayvansaray ve Halıcıoğlu metrobüs duraklarında yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Balat sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Arnavutköy Anadolu Mahallesinde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşatırken, esnaf mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurdu. Bazı evlerde ise su baskınları meydana geldi. İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu. İstanbul'daki kuvvetli sağanakla birlikte Büyükçekmece Gölü'nde hortum oluştu. Ortaköy'de, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sultangazi'de biranda etkili olan dolu ve sağanak yağıştan sonra, vatandaşlar koruma amaçlı araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Çekmeköy Madenler Köprüsünün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapanan Şile yönü, itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Bazı vatandaşların araçlarını zaman zaman meydana gelen doludan korumak için battaniye, yorgan, karton ve branda gibi çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı görüldü. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı. Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı. İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

