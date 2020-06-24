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İSTANBUL

Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Hortumla 13 dakika nefes almaya çalıştım

İstanbul Esenyurt'ta sel sırasında mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Kurtulan kişi olay yerine o anları anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, "Çok zor, ölümü tattım diyebilirim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kurtarılma anı saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.
Kurtarılma anı saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.

Esenyurt’ta can pazarı kamerada
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Esenyurt’ta can pazarı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

"Bir su hortumuyla 13 dakika nefes almaya çalıştım"

Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Coşkun, "Dün ölümü tattım. Bir su hortumuyla 13 dakika nefes almaya çalıştım. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün çok daha iyiyim. Dün resmen ölümü tattık. Kıyısından gittik. İçilecek suyumuz varmış daha demek ki. Şükürler olsun. Dün yemek hazırlıyordum. Komşum geldi yağmur başladı yardım et aşağıya doğru su gelmesin dedi. Biz arka tarafta uğraşırken ön taraftan bizi çağırdılar. Ön tarafa gelince sokağın aşında dalga gibi tsunamiyi gördüm zaten. İçeriye girdim ve o esnada cam patladı. Bir anda içeriye su doldu. İçeride dolaplar üstüme geldi. Kapıyı açıp kendimi kurtarmaya çalıştım ama kapının kolu kırıldı elimde kaldı. Dışarıdan açmaya çalıştılar. Su yükseldiği için onlar da açamadılar" dedi.

Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
OYNAT 00:00
Esenyurt'ta hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı
Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen vatandaş, 'Çok zor, ölümü tattım diyebilirim' dedi.

"Beni hayata bağlayan o hortum oldu"

Evinde mahsur kalan ve çaresizce kurtarılmayı beklediğini anlatan Murat Coşkun, “İçeride mahsur kalınca soğukkanlılığımı kaybetmemem sanırım beni hayata bağladı. Bir şekilde hayata tutundum. Kombiye basarak kendimi yükselttim ve demir parmaklıklara sarıldım. Su beni geriye atmasın diye sıkı sıkı tutundum. Bir boşluktan elimi uzattım ben buradayım demek için. Dışarıdan ses duyamıyorum tabii. O esnada bir hortum geldi. Beni hayata bağlayan o hortum oldu. 12-13 dakika bu hortumla nefes aldım. Sonra parmaklıkları bir şekilde kırdılar ve beni kurtardılar" şeklinde konuştu.

"Akşam görüntülerde elimi görünce dehşete kapıldım"

Kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Murat Coşkun, tedavisinin ardından sabah saatlerinde evine döndü.

Murat Coşkun, tedavisinin ardından bugün evine döndü.

Televizyonda kendini izlerken dehşete kapıldığını ifade eden Murat Coşkun, “Akşam haberlerde kendi elimi görünce dehşete kapıldım. O anı Allah kimseye yaşatmasın. Komşularım sağ olsun onlar da soğukkanlılıklarını kaybetmediler. Çünkü zaman gerçekten çok önemliydi. Ben suyun altındaydım ve nefes alamaz durumdaydım. Sağ olsunlar kırdılar bir şekilde ve kurtulduk" ifadelerini kullandı.

"Bana hortum uzatan kişiye canımı borçluyum"

Kendisine hortum uzatan kişiye canını borçlu olduğunu söyleyen Coşkun, "Bana hortum uzatan kişiyle daha sonradan tanıştım ona canımı borçluyum sanırım. O an farkında değilim elimi uzattım ben buradayım diye salladım. Sonra bir el uzandı. Ne kadar sıkmışım bilmiyorum. Daha sonra hastanede gördüm adamın eli morarmış. O korkuyla baya bir sıkmışım sanırım. Çok zor, ölümü tattım diyebilirim. Bir anda bütün hayatım gözümün önünden gelip geçti. Her şeyim gitti ama şükürler olsun Allah’ıma can sağlığım yerinde giden mal olsun benim kocaman büyük bir devletim var. Mutlaka bana bununla ilgili yardımda bulunur beni yardımda koymaz" diye konuştu.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
FOTOĞRAF 34
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
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İstanbul'da sağanak ve dolu yağış başladı
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