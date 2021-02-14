Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtıldı

Beylikdüzü Belediyesi MHP İlçe Meclis Üyesi Mehmet Tuvalak'ın desteğiyle gerçekleştirilen yardım organizasyonunda, bölgede yaşayan 262 çocuğun kışlık ayakkabı ihtiyacı giderildi.

Tuvalak yaptığı açıklamada, pandeminin yanı sıra kış aylarının çetin yaşandığı bu günlerde ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Kış şartlarına uygun ayakkabısı olmayan, çoğu Suriye uyruklu ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıttıklarını belirten Tuvalak, zor günlerin verdiği sıkıntıların el ele verilerek aşılabileceğini anlattı. Ntowers Sitesi Sakinleri Derneği Genel Sekreteri Ali Kaleli ise şunları söyledi:

Dünyanın ve ülkemizin bu zorlu ortamında ve süreçlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sosyal dayanışma ve yardımlaşmadır. Bizler de dernek olarak 'Ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması için 262 çift ayakkabıyı çocuklarımıza ulaştırdık. Çocuklarımızı sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kaleli, Türkiye'de ilk site derneği olduklarını ve sosyal yardımlaşma projelerinin devam edeceğini aktararak, yatağa bağımlı hastalara kuaför ve berber hizmetleri verildiğini, yakın zamanda da görme engellilere yönelik matematik kursu, yabancı uyruklu çocuklara ise Türkçe dersleri verileceğini anlattı.

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