Gündem Esenyurtta taşan dere nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
İSTANBUL

Esenyurt'ta taşan dere nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurtta taşan dere nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
Esenyurt'ta taşan dere nedeniyle yükselen sular neredeyse insan boyuna ulaştı.

Esenyurt'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi.

İlçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi.

Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi.


Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da Ayamama deresi taştı: Göle dönen yol drone ile görüntülendi
GÜNDEM
İstanbul'da Ayamama deresi taştı: Göle dönen yol drone ile görüntülendi

Beykoz'da dere taştı: Mahalle su altında kaldı
FOTOĞRAF 20
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İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurla Beykoz'da Göllü Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki yer alan Riva Deresi taştı. Sel suları su baskınına sebep olurken, cadde üzerinde bulunan çocuk parkı su altında kaldı. Sürücüler ise mahalleye ulaşmak için farklı yollar kullanmak zorunda kaldı.
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\"EVLERİNE ULAŞAMAYANLAR GECEYİ KAHVEHANEDE GEÇİRDİ\"<br>Göllü Köyü Muhtarı Celalettin Aybaz, \"Çok yağmur yağdı. Yağmur çok yağınca burayı su bastı. Evlerine ulaşamayanlar geceyi kahvehanede geçirdi. Burayı devamlı su basıyor. Dere uzun ve büyük olduğu için suyu almayınca suyu araziye taşıyor. Araçlar gece geçemediler şimdi geçebiliyorlar. 35 metre su caddeye taştı. Dere ıslah edilebilir ama etmiyorlar. Bu Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey yapamayız\" diye konuştu.
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\"VATANDAŞLAR ARABALARINI BIRAKIP YAYA YOLARAK EVLERİNE GİTTİ\"<br>Gece su baskınıyla karşılaştıklarını belirten Hamit Karabakan ise, \"24 saattir yağmur yağıyordu, rüzgarla beraber bu göl oluştu. Gece yarısı kalktığımızda buraların su bastığını gördük. Buraya gelenler tekrar geri döndüler ve evlerine ulaşamadılar. Vatandaşlar, arabalarını ileriye bırakıp yaya olarak evlerine gittiler. 2017'de de böyle olmuştu ancak bundan daha fazlaydı. Dereden kaynaklı bir durum, bu her zaman oluşan ve Allah'tan gelen bir felaket. Bir kamyonet gece yanlışlıkla gelirken oranın çukur olduğunun farkına varmamış, birden çukura düşmüş\" dedi.<br>
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\"DERENİN ISLAH EDİLMESİ LAZIM\"<br>Murat Gökten ise yetkililere seslenerek, \"Bu zamanda derenin ıslah edilmesi lazım. Vatandaşlar için normal bir durum değil. Araç bile geçemiyor. Köylünün hayvanları da geçemiyor, mandalarını yukarıdan götürdüler. Bunun bir şekilde önleminin alınması gerekiyor. Bu olduğuna göre sürekliliği söz konusu önlem alınması iyi olur. Biraz daha yağsa evlere de girerdi\" şeklinde konuştu.
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Beykoz'da dere taştı: Mahalle su altında kaldı
Beykoz'da yağan sağanak yağmur sonrası Riva Deresi taştı, Göllü Mahallesi'nde yollar su altında kaldı.


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