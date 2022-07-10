Esenyurt'ta taşan dere nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı
Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. İlk belirlemeye göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi.
İlçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi.
Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi.
Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.