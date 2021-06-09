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İSTANBUL

Esenyurt'ta yine mavi su kabusu: Rögarlardan fışkırdı vatandaşlar tedirgin etti

İstanbul Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta yine mavi su kabusu: Rögarlardan fışkırdı vatandaşlar tedirgin etti
​Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.

İstanbul Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.
DHA
Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.

Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, "Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor" dedi.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.
DHA
Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.

Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise, "Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat yapıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şekilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Görmüş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı. Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve sitenin olduğu bir noktadayız" diye konuştu.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.
DHA
Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı.

Esenyurt'ta yine mavi su kabusu: Rögarlardan fışkırdı
FOTOĞRAF 7
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Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü.
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Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.
Title
Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor dedi.
Title
Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise, Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat yapıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şekilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Görmüş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı. Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve sitenin olduğu bir noktadayız diye konuştu.
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Esenyurt'ta yine mavi su kabusu: Rögarlardan fışkırdı
İstanbul Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler, rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.


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Esenyurtta mavi su kabusu

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