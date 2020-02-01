Gündem Eşine Kaza yaptım dedi, götürüldüğü hastanede öldü
ANTALYA

Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gece yarısı yaralı geldiği evinde, eşine motosikletiyle kaza yaptığını söyledikten sonra hastaneye götürülen Mehmet Gülay, yaşamını yitirdi. Gülay'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Motosiklet tutkusuyla bilinen Mehmet Gülay'ın beklenmedik ölümü ailesini yasa boğdu.
Motosiklet tutkusuyla bilinen Mehmet Gülay'ın beklenmedik ölümü ailesini yasa boğdu.

Manavgat'ta nargile kafe sahibi olan Mehmet Gülay, geçtiğimiz perşembe akşamı evine yaralı geldi. Eşine motosiklet kazası yaptığını söyleyen Gülay, astaneye gitmek istemedi. Eşi ve üst kat komşusu tarafından ikna edilerek hastaneye götürülen adamın başından ve omuzundan darbe aldığı belirlendi. Ancak kısa süre sonra götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

DHA

Ölüm nedeni araştırılacak

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın cenazesi yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Gülay'ın kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümüyle ilgili, savcılık talimatıyla polis, soruşturma başlattı. Mehmet Gülay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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