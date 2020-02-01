Eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

Manavgat'ta nargile kafe sahibi olan Mehmet Gülay, geçtiğimiz perşembe akşamı evine yaralı geldi. Eşine motosiklet kazası yaptığını söyleyen Gülay, astaneye gitmek istemedi. Eşi ve üst kat komşusu tarafından ikna edilerek hastaneye götürülen adamın başından ve omuzundan darbe aldığı belirlendi. Ancak kısa süre sonra götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

DHA

Ölüm nedeni araştırılacak

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülay'ın cenazesi yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Gülay'ın kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümüyle ilgili, savcılık talimatıyla polis, soruşturma başlattı. Mehmet Gülay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.