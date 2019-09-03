Gündem Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
ADANA

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Adana'da 3 aylık hamile kadın, eşiyle tartışma sırasında hareket halindeki otomobilden atladı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı. Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti.

  • Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.

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