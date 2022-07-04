Gündem Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti
KAYSERİ

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti
Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 1949 yılında doğan Özcan, ilkokuldan sonra eğitimine Nazmi Toker Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'nde devam etti.

Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra da Öz-Kar İnşaat'ı kurdu.

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Özcan, ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlıkları yaptı. Özcan, aynı zamanda Kayserispor Kulübü yöneticiliğinde de bulundu.

Özcan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Özcan'ın cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kayseri 'AK Parti' dedi
YEREL HABERLER
Kayseri 'AK Parti' dedi
Filistinden kan donduran iddia

Filistin'den kan donduran iddia

"​İsrail cesetleri denek olarak kullanıyor."
Yeniden hesaplandı

Yeniden hesaplandı

​2022 bedelli askerlik ücreti temmuz zammı sonrası şekillendi.
Süper Ligde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

​Mağaza müdüründen alkışlanacak hareket: 'Çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel'

​Kelebek hastası Semra Sevinç'ten kahreden haber.

Metrekare hilesi yapanlara kötü haber.

​Isırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı.

​Köpekten kaçarken kamyon çarpan Mahra'nın ailesinden çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.