Gündem Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti
POLİTİKA

Son dakika: Fikret Ünlü öldü - Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti - Fikret Ünlü kimdir

Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Haber Merkezi DHA
Eski Bakan Fikret Ünlü.
Eski Bakan Fikret Ünlü.

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ünlü, İstanbul'da gözlerini hayata yumdu.

Fikret Ünlü kimdir?

Fikret Ünlü 10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamladı. 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.

1967'de de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim üyeliği yaptı.

Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği'nde görevlerde bulundu.

1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı. Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde önemli çalışmalarda bulundu.

1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Ayrıca Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 57. Hükümette, spordan sorumlu devlet bakanı olmuştur.

/**/
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.
Kar ve tipi uyarısı

Kar ve tipi uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gün boyu etkili olacak.
Kafasına silah dayadılar

Kafasına silah dayadılar

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, başına silah dayanıp ölümle tehdit edildi.
Bu faizle üretim zor

Bu faizle üretim zor

​İş dünyası da tüketiciler de yüksek faizlerden şikayetçi.
Yüzde 46'sıitirafçı oldu

Yüzde 46'sıitirafçı oldu

​Ankesör soruşturmasında 9 bin 352 kişi gözaltına alındı.

DSP, CHP’yi çökertti

DSP, CHP’yi çökertti

​DSP'nin, CHP-İP ittifakını böleceği ve 31 Mart'ın sürpriz partisi olacağı belirtiliyor.
Hatasını kabul etmedi

Hatasını kabul etmedi

Başakşehir maçında hakemlik adına utanç anları.
5 milyonm2'lik bahçe

5 milyonm2'lik bahçe

​AK Parti'nin Beykoz adayı Murat Aydın, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
TBMM'ye veda etti

TBMM'ye veda etti

AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım, istifasını verdi.
Bunun adı soygundur

Bunun adı soygundur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da konuştu.
İdlib'de çifte saldırı

İdlib'de çifte saldırı

Bombalı saldırılarda 15 kişi öldü, 79 yaralı var.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Bazı illerde adayların geri çekilmesi gündemde.
Terör koridorunu yıkacağız

Terör koridorunu yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonu için net konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.