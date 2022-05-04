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Gündem Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
ANKARA

Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bozdağ, Daçe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Eski bakanlardan Bekir Sami Daçe vefat etti
Bekir Sami Daçe

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah."

Bozdağ, paylaşımında Daçe'nin fotoğrafına da yer verdi.

Usta sanatçı Metin Özlen vefat etti
FOTOĞRAF 10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurdu.
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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METİN ÖZLEN KİMDİR?<br><br>1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen (Hayali Safderi), yaklaşık 60 yıl uğraştığı Karagöz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey’den öğrenmiştir.
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Tasvir yapım tekniği ile beğeni kazanan sanatçı, klasik oyunları oynatmadaki başarısı ile de tanınıyordu.
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Klasik oyunlardan, kaybolmaya yüz tutmuş olan “Ferhat ile Şirin” ve‘Leyla ile Mecnun’ isimli oyunları yeniden hayal perdesine taşımıştı.
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Bu sanat dalına yaptığı katkılardan dolayı, birçok ödül almış, sanatını yurtiçinde ve yurt dışında çok sayıda gösteri ile sergilemişti.
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Usta sanatçı Metin Özlen vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kukla sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiği duyurdu.

Bekir Sami Daçe kimdir?

Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.

Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.

Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Daçe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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