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POLİTİKA

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti

Eski Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20’nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti
Cemil Erhan

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erhan’ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.


CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938’de Balıkesir’in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. 15, 19 ve 20’nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50’nci Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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