Gündem Eski eşi ihbar etti Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu
KIRIKKALE

Eski eşi ihbar etti: Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Kırıkkale’de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Kırıkkale'de evin bahçesinde gömülü erkek cesedi bulundu
Kırıkkale'de evin bahçesinde gömülü erkek cesedi bulundu

Kırıkkale'de kent merkezi Yuva Mahallesi’nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti.

BAHÇEDE GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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