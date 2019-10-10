Gündem Eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelikin cezaları onandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ANKARA

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in cezaları onandı​ - Son dakika

Eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in cezaları onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ile eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı.

Haber Merkezi AA
Yargıtay
Yargıtay

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden eski üye Ahmet Kütük'e verilen 11 yıl ve eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik hakkındaki 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına yönelik ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkan ve örgütün Yargıtay'daki "grup sorumlusu abi"lerinden olduğu belirlenen eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük hakkında, 7 Şubat 2019'daki duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti, Kütük'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik ise 17 Nisan'daki karar duruşmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını öne süren Çelik, yargılamanın "tiyatro" olduğunu ileri sürdü.

Tanık beyanlarının da zorla alındığını savunan Çelik, "Böyle bir örgüt yok, ben de örgüt üyesi, terörist değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, eski Danıştay üyesi Çelik'e, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çelik'in cezasında, yargılamadaki davranışları dikkate alınarak, indirim uygulanmadı.

Temyiz üzerine her iki karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Dosyaları inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kütük ile Çelik'e verilen hapis cezalarını onadı.

Suçlamalar

Esas hakkındaki mütalaada, Ahmet Kütük'ün, örgütsel faaliyet kapsamında, Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtildi.

Örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğü de tespit edilen Ahmet Kütük'ün ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da yer aldı.

Eski Danıştay üyesi Mehmet Çelik'in ise terör örgütünün içinde olduğu ve toplantılarına katıldığı aktarıldı.

Dost ve menfi tespitler yaptığı, FETÖ'nün talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği belirlenen Çelik'in, teftişte görevliyken hakim ve savcılara baskıda bulunduğu, Danıştay'da bazı kararlara muhalif kalan üyelerle tartıştığı, baktığı bazı dosyalarda örgüt talimatıyla karar verdiği ve ByLock kullandığı da tespit edildi.
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.
Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.