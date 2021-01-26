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SAKARYA

Eskişehir Düzce ve Sakarya'da patlama sesi duyuldu

Eskişehir Düzce ve Sakarya'da patlama sesi duyuldu

Eskişehir Düzce ve Sakarya'da patlama sesi duyuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, Sakarya'daki patlama bölgesinde patlamanın nedenini araştırıyor.
Ekipler, Sakarya'daki patlama bölgesinde patlamanın nedenini araştırıyor.

Sakarya Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın Düzce ve Eşkişehir'de de duyulması üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

  • "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."

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Yeni Şafak patlamanın meydana geldiği Hendek'te
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Yeni Şafak patlamanın meydana geldiği Hendek'te
Sabah saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada yangın, henüz kontrol altına alınabildi. Yangında 4 kişi hayatını kaybederken 97 kişi ise yaralı. Yeni Şafak ekibi olay yerinden gelişmeleri aktardı.


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