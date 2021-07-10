Gündem İlaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi
ESKİŞEHİR

İlaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi

Eskişehir’de, çadırda kalarak, tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik işçilerden 7’si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları olan bidondan içtikleri sudan zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Eskişehir haber: İlaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi
Zirai ilaçların bulunduğu bidonlardan su içen, aralarında çocukların da olduğu mevsimlik işçiler zehirlendi

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi’ndeki çadırlarda kalan Şanlıurfalı mevsimlik işçiler, çalışmak için tarlaya gitti. Kısa süre sonra suları bitince tarla sahibi, daha önce içinde zirai tarım ilacı bulunan bidonlara yakındaki dinlenme tesisinden su doldurdu.

İHA

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Bu bidonlardan su içen, aralarında çocukların da olduğu mevsimlik işçilerde bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetleri başladı. Tarladaki işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesi tarlada yapılan Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13), Merve Oda'yı (16) ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; Fatma Demir (20), Ahmet Deniz'i (38) Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24) ve İsmail Oda’yı (37) da Şehir Hastanesi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mevsimlik işçiler ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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