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15 Temmuz Darbe Girişimi
ESKİŞEHİR

​Eskişehir'de korkunç trafik kazası

Eskişehir'de korkunç kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Eskişehir’de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Eskişehir’de trafik kazası
Eskişehir’de trafik kazası

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında Remzi Demirel'in kullandığı 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Figen Demirel (50), Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal (79) hayatını kaybetti.

DHA
Eskişehir’de trafik kazası

Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
Eskişehir’de trafik kazası
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