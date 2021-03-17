Gündem Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü Pandemi kuralları unutuldu
ANTALYA

Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü: Pandemi kuralları unutuldu

Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü: Pandemi kuralları unutuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, mahalleli sokağa dökülünce pandemi kuralları hiçe sayıldı.

Haber Merkezi İHA
Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.
Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Antalya'da ev sahibi Hatice Duran kahve suyu koymak için mutfağa gittiği sırada oğlu yanına gelerek yatak odasından dumanların çıktığını söyledi. Duran, yangına kendi imkanları ile müdahale etse de söndüremedi. Çevrede bulunan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yatak odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangını merak eden mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşların pandemi kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Ev sahibi Hatice Duran, “Yangın nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kahve suyu koymak için mutfağa gitmiştim, oğlum gelerek yatak odasında yangın çıktığını söyledi. Bir anda alevler sardı. Süngerler alev aldı. Yatak odası tamamen küle döndü” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu: 80 kişi karantinada
GÜNDEM
Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu: 80 kişi karantinada

Hastalanmasına rağmen spor salonuna gitti 45 kişiye virüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
Hastalanmasına rağmen spor salonuna gitti 45 kişiye virüs bulaştırdı

Bilim Kurulu üyesi Akın uyardı: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Akın uyardı: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir
Abone Ol Google News
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.
Vaka sayısı korkutuyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AYM'ye başvurdu.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
İnsana ait olduğu düşünülüyor

İnsana ait olduğu düşünülüyor

​Akdeniz Üniversitesi bahçesinde kafatası bulundu.

​HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.