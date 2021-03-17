Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü: Pandemi kuralları unutuldu

Antalya'da ev sahibi Hatice Duran kahve suyu koymak için mutfağa gittiği sırada oğlu yanına gelerek yatak odasından dumanların çıktığını söyledi. Duran, yangına kendi imkanları ile müdahale etse de söndüremedi. Çevrede bulunan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yatak odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangını merak eden mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşların pandemi kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Ev sahibi Hatice Duran, “Yangın nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kahve suyu koymak için mutfağa gitmiştim, oğlum gelerek yatak odasında yangın çıktığını söyledi. Bir anda alevler sardı. Süngerler alev aldı. Yatak odası tamamen küle döndü” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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