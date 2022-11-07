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SAMSUN

Evde özel eğitim ile hayatları kolaylaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi down sendromlu 0 - 6 yaş grubu çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayarak aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen 10 gönüllü eğitmen, eğlenceli aktivitelerle hem çocukların hem de anne ve babaların hayatını kolaylaştırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde özel eğitim ile hayatları kolaylaştı
​Evde özel eğitim ile hayatları kolaylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamında desteklenerek AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi’ başarıyla sürüyor. Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim ve Danışma Derneği’nin (DOWN-ÇED) katkı verdiği projede gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipler, toplam 40 aileye haftada iki gün misafir oluyor.

TÜM ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Çocuklarla doğru iletişim kurulması ve gelişimlerinde sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla ailelere öncelik verilen evde özel eğitim hizmetinde, gönüllü öğretmenler anne ve babalara eğitim veriyor. 3 aşamalı teorik ve uygulamalı eğitimde gönüllüler, ilk etapta çocuklarını becerilerine göre nasıl değerlendireceklerini, ikinci aşamada çocuklarının yapamadıkları şeyler üzerinden nasıl program hazırlayacaklarını, son aşamada ise program doğrultusunda nasıl bir öğretim yapacaklarını öğretiyor.

‘DOĞRU SANDIĞIMIZ YANLIŞ DAVRANIŞLARIMIZI GÖRDÜK’

Ebeveynlerden Yavuz Kurt ile eşi Şükran Kurt, “Kızımız Duru’ya verilen eğitimlerden çok memnun kaldık. Kalem tutması, yazı yazması, resim yapması gelişti. Bize de çok büyük katkısı oldu. Hem bilinçlendik hem de kızımızla iletişimimiz kuvvetlendi. Bilmediğimiz ve doğru sandığımız birçok yanlış davranışımız olduğunu gördük. Bu hizmetten dolayı büyükşehir belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyor ve hizmetin devam etmesini istiyoruz” dedi.

ÖNCE ANNE BABALAR ÖĞRENİYOR

Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş ise, “Projemiz kapsamında 0 - 6 yaş arasında orta zihinsel durumda olup özel eğitime ihtiyaç duyan down sendromlu çocuklarımıza yönelik evde eğitim hizmetimizi başarıyla sürdürüyoruz. Burada amacımız önce anneleri ile babalarıdır. Çünkü proje tamamlandığında çocuklarımızı ebeveynleri eğitmeye devam edecek. Bu sebeple anne ve babalar, iyi ve eksik yönlerini tespit edip doğru iletişim teknikleriyle gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürecekler. Şuan 40 ailemiz hizmetten istifade ediyor. Çok da memnun kaldıklarını belirtiyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde benzer projelerle diğer ailelerimize de ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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