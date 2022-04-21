Evden kaçan kardeşler markette yakayı ele verdi.

Şanlıurfa Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınındaki bir petrol istasyonunda market işleten Halil Çalışır, gece saat 01.30 sıralarında çocuk sesleri duydu. Dışarı çıkan Çalışır yaşları 12 ile 15 arasında değişen ikisi kız 3 çocuk fark etti.
Çocuk sesi duydu Durumu anlamak için çocuklara “Bu saatte burada ne işiniz var” diye sorduğunda aldıkları cevap “Polise haber ver” olunca başlarına bir şey gelmiş olabileceğini düşünen Çalışır, içeri alıp ne olduğunu sordu. İftara yakın bir saatte Şanlıurfa merkezden 45 kilometre ötedeki Överler Mahallesindeki babaannelerine gitmek üzere ailelerinden habersiz evden ayrıldıklarını söyleyen kardeşler, Aligör bölgesine kadar geldiklerini, havanın kararması üzerine korktuklarını ve petrole sığındıklarını belirtti. Çocukları gören market sahibi büyük tedirginlik yaşadı Başına ilk defa böyle bir olay gelen market sahibi Halil Çalışır, kendisine bir yol göstermesi için basın mensubu olan yeğenine haber verdi. Olay yerine giden yeğeni jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri üşümüş ve korkmuş olan N.A. (12), M.B.A. (13) ve F.A. (15) kardeşleri marketten alıp karakola götürdü. Çocuklara su ve yemek veren ekipler, ailesine haber verdi. Çocuklarınıza sahip çıkın Geç saatte 3 küçük çocuğu tek başlarına dışarıda gördüğü zaman kendisinin de tedirgin olduğunu söyleyen Halil Çalışır, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, yeni haftaya çok sert bir düşüşle başladı.
Öte yandan, yatırımcılar altın düşer mi yükselir mi sorusu ile birlikte, 21 Nisan gram altın, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler eşliğinde güncel ve canlı altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 919,86<br>SATIŞ(TL) 920,26
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.497,00<br>SATIŞ(TL) 1.511,00
YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.993,00<br>SATIŞ(TL) 3.024,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.977,00<br>SATIŞ(TL) 6.027,00
ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?<br><br>Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.<br><br>
Uzmanlar Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmelerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.<br><br>
Ayrıca altında Mayıs ve Haziran aylarında yukarı yönlü hareket bekleniyor.
Mayıs ve Haziran'a dikkat: Herkes merak ediyor, altın fiyatları için kritik tarih
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, hafta ortasında sert bir düşüş yaşadı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler, 21 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatlarında son bilgiler...
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.
Mizintsev yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını belirtti.
Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini kaydeden Mizintsev, \"İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi.\" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın, Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 06.00'da başlamıştı.
Ancak uzun süredir Rus güçlerinin kuşatması altında olan stratejik güneydoğu liman kentinde bu yönde herhangi bir gelişmeye dair haber alınamadı.
ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal \"Şehir hala düşmedi\" dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi.
Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.
Ukrayna'da haftalardır Rusya'nın kuşatması altında olan ve her an düşebileceği söylenen liman kenti Mariupol'de bir Ukraynalı komutan, Facebook hesabında yayınladığı videoda dünyaya yardım çağrısında bulundu.
Videoya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Joe Biden'ı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı etiketleyen 36. Tugay komutanlarından Sergiy Volina, “Bunlar son günlerimiz hatta son saatlerimiz olabilir” dedi.
Mariupol'deki Azovstal metalürji fabrikasına sığındıklarını anlatan Ukraynalı komutan, Rus ordusunun her konuda kendilerinden çok üstün olduğunu kaydetti. Volina, çok sayıda Ukrayna askerinin yaralı olduğunu ve aralarında sivillerin de bulunduğunu belirtti.
Ukraynalı komutan, “Tüm dünya liderlerinden yardım istiyoruz. Buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya dün gece Mariupol'deki Ukraynalı askerlere silahlarını bırakarak teslim olma çağrısını yinelemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
Başkent Kiev çevresinden çekilerek güçlerini Ukrayna'nın doğusunda kısmen ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas'a yığan Rusya, dün Donbas'ta büyük bir taarruz başlatmıştı.
Bölgede bulunan Mariupol kenti, Rusya açısından büyük stratejik öneme sahip.
Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi’nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014’te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas’ı birbirine bağlayacak.
Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan ise bu gelişmenin üzerine çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi.
<br>Çeçen lider haftalardır Ukrayna direnişinin sembol noktalarından birisi olan kentin bugün öğle saatlerinde düşeceğini iddia etti. Kadirov paylaşımında şu ifadeye verdi;<br><br>'Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak.'
Rus ordusunun kuşattığı fabrikada korkutan gelişme: Ukraynalı askerler teslim olmuyor
Rus işgali sonrasında Mariupol'deki Azovstal Çelik Fabrikası'na sıkışan Ukraynalı askerler direnmeye devam ediyor. Fabrika içindeki 36. Deniz Piyade Birliği'nin Komutanı Serhiy Volina'nın teslim olmayacaklarını açıklayıp ''belki de son saatlerimiz'' sözlerinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı fabrikadaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını açıkladı. Gözler şimdi Rus ordusuna çevrilirken olası bir operasyon halinde katliam yaşanmasından korkuluyor.