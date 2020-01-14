Gündem Evine gizlice girdi 2 çocuk annesini defalarca bıçakladı
MANİSA

Evine gizlice girdi 2 çocuk annesini defalarca bıçakladı

Manisa'da Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci’nin evine gece yarısı gizlice girerek uyuduğu sırada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından evden ayrılan Zeki C. polise giderek teslim oldu.

Haber Merkezi İHA
Deniz Gezginci
Deniz Gezginci

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın, evine balkondan gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.
Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi.

BALKONDAN GİZLİCE EVE GİRDİ

  • Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeki C., kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci’nin (36) Hürriyet Mahallesi’ndeki evine gizlice girdi. Balkondan eve giren Zeki C., uyuduğu sırada Deniz Gezginci’yı defalarca bıçakladı. Ardından evden ayrılan Zeki C., polise teslim oldu.

Deniz Gezginci

Öte yandan durumun anlaşılması üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeki C.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zeki C.
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