Gündem Evini taşıyan nakliyecileri oğlunun kumbarasını çalmakla suçladı
AYDİN

Evini taşıyan nakliyecileri oğlunun kumbarasını çalmakla suçladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gökhan Özdemir (29), evini taşıyan nakliye şirketi çalışanlarının, içinde 10 bin lira bulunan 3,5 yaşındaki oğlunun kumbarasını çaldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. "Çocuğumun geleceğini çaldılar" diyen Özdemir, haklarını yasal yollardan sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Nakliye şirketinin yetkilisi Tahsin Yıldırım ise suçlamaları kabul etmedi.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Özdemir ve oğlu Rüzgar Özdemir.
Gökhan Özdemir ve oğlu Rüzgar Özdemir.

İncirliova Belediyesi'nde bina sorumlusu olarak çalışan 2 çocuk babası Gökhan Özdemir, geçen 29 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde kirada oturduğu evden Gerenkova Mahallesi'ndeki başka bir eve taşınmak için nakliye şirketiyle anlaştı. Sabah saatlerinde nakliye şirketi çalışanları evdeki eşyaları kamyona yükledi.

Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra Özdemir, sehpanın üzerinde duran 3,5 yaşındaki oğlu Rüzgar'a ait, içinde 10 bin lira bulunan kumbaranın yerinde olmadığını fark etti. Özdemir, kumbaranın nakliye şirketi çalışanları tarafından çalındığını ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. İddiaya göre şikayetin ardından çalışanlar, içerisinde bir miktar bozuk para bulunan benzer kumbarayı getirip Özdemir Ailesi'ne teslim etmek istedi. Ancak, Özdemir Ailesi, kendi kumbaraları olmadığını belirtip, almadı.

Kumbaranın içinde 10 bin lira vardı.

"Çocuğumun geleceğini çaldılar"

"Çocuğumun geleceğini çaldılar" diyen Gökhan Özdemir, haklarını yasal yollardan sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Kumbaradaki parayı oğlu için 1,5 yıldır biriktirdiklerini anlatan Özdemir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İçinde 10 bin lira vardı. Kumbara odada sehpanın üzerinde duruyordu. Ev taşınırken kendimiz götürecektik. Eşyalar kamyona yüklendikten sonra yukarı çıktığımızda kumbarayı bulamadık. Ev taşıma telaşı nedeniyle kumbarayı aramak o an aklımıza gelmedi. Yeni eve gelip eşyaları indirdiklerinde kumbaranın olmadığı aklımıza geldi. Nakliye şirketini arayıp, sorduğumda, 'Bilgimiz yok. Kamyonda kalmış olabilir bakalım' gibi cevaplar verdiler. Kendilerinden şikayetçi olacağımı söyleyince ise telaşa kapıldılar. Bizim kumbaraya benzeyen bir kumbara alıp, içine de bir miktar bozuk ara koyup bana getirdiler. Ancak, kunbaranın üzerindeki Hindistan'daki Tac Mahal'in ve Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'ün resimleri var. Oysaki bizim kumbaranın üzerinde Kız Kulesi'nin resimi vardı. Madem bizim kumbarayı görmediler, kendileri ile bir ilgisi yok, o zaman nasıl benzerini getirdiler."

Oğlu Rüzgar'ın "Kumbaranda biriken parayı ne yacaksın?" diye sorduğunda "Babama ev alacağım" cevabını verdiğini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Ben evimden, altın veya para çalındı demiyorum. Çocuğumun geleceği çalındı, diyorum. Bu insanlar bir çocuğun kumbarasına el uzatacak kadar vicdansızlar ise bir şey diyemiyorum. Tek isteğim, o kumbarının geri getirilmesi."

Neden böyle bir şey yaptıklarını anlayamadılar

Nakliye şirketi yetkilisi Tahsin Yıldırım ise suçlamaları kabul etmeyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

REKLAM

"Kumbara biz eşyaları taşırken diğer eşyaların arasına karışmış. Bizi arayıp, kumbaranın kayıp olduğunu söyledi. Biz de kamyona tekrar baktık. Kumbaranın kamyonda kaldığını farkettik. Nakliye işinde bu tür unutkanlıklar olabiliyor. Daha sonra kumbarayı kendilerine götürdük.

Ancak, kumbaranın aynı kumbara olmadığı söyleyip, kabul etmediler. Neden böyle bir şey yaptıklarını biz de anlayamadık. Kumbarada zorlama veya açılma söz konusu değil. Biz alın terimizle çalışıyoruz. Daha önce de bu arkadaşın evini yine ben taşıdım. Sıkıntı olmadı. Polise şikayette bulunmuş, biz de ifademizi verdik."

6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Türkiye genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar.
Avrupa kurtuldusıra Türkiyede

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar

'Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar'

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki isyanı sürüyor.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
Jetler Hakurk'u vurdu

Jetler Hakurk'u vurdu

2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.

21 vekili kovdu

21 vekili kovdu

Çoğunluğu kaybeden Boris'i fena kızdırdılar.
İETT otobüsü<br>küle döndü

İETT otobüsü
küle döndü

​İçinde 15 yolcusu olan otobüs alev alev yandı.
9 il için yeni uyarı

9 il için yeni uyarı

​Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini.
Korkunç olay

Korkunç olay

Genç kadın ve 1 aylık kızı evde ölü bulundu.
Evlat nöbeti

Evlat nöbeti

Diyarbakır tek ses: ​Artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.
Ev basıp<br>çocuk kaçırdılar

Ev basıp
çocuk kaçırdılar

​Suriye'de son bir ayda 4'ü çocuk 229 sivil PKK tarafından kaçırıldı.
Keşmir açık <br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

​Baskıcı politikaların yürütüldüğü bölgede sivil halk gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.
Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.
Öyle ya da <br>böyle gidecekler

Öyle ya da
böyle gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge için tarih vermişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.