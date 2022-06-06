Evlat nöbetindeki ailelerden Muharrem İnce ve Meral Akşener'e tepki: Acımızı paylaşmadılar nefretle kınıyoruz

Çocuklarının terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından dağa kaçırılması sebebiyle Dİyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı bekleyişi devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Diyarbakır’a ziyarette bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve bugün taziye ziyareti için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in nöbet tutan aileleri ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın, Diyarbakır’a art arda ziyarete gelen Meral Akşener ve Muharrem İnce’yi nefretle kınadıklarını söyledi.

"ACIMIZI PAYLAŞMADILAR"

İnce ve Akşener'in kendilerini ziyaret ederek acılarını paylaşmadıklarını dile getiren Aydın şu ifadeleri kullandı:

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"Oğlum için HDP binası önünde mücadeleme devam ediyorum, yaklaşık 7 yıldır oğlumdan hiç haber alamadım. Türkiye’nin dört bir yanından destek aldık, önceki gün Muharrem İnce Diyarbakır’a geldi, bugün de Meral Akşener geldi. Maalesef aileleri ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Aileler olarak, bir anne olan ve geçmiş dönem İçişleri Bakanlığı yapan birine hiç yakıştıramadık. Biz burada terör mağduruyuz. 14-15 yaşındaki çocuklarımız dağa gönderilmiş ama maalesef Meral Akşener ve Muharrem İnce buraya gelmedi. Aileler olarak onları nefretle kınıyoruz; buradan kalkmayacağız"